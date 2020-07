Zorgen om forse toename cosmetische ingrepen bij jongeren

Onderzoekers Erasmus MC brengen stijging filler en botox behandelingen in kaart

Sinds 2008 is het aantal jongeren dat cosmetische ingrepen laat doen toegenomen. Het gaat dan met namen om botoxprikken in het gezicht tegen rimpels en fillers om vollere lippen te krijgen. Het percentage jongeren, tussen de 18 en 25 jaar, was in 2008 ‘slechts’ 3,1%, van de totale groep mensen die zich met botox en fillers liet behandelen. In 2017 piekte dit percentage naar 8%, dat is een stijging van 258% in nog geen 10 jaar.

Gebruik van fillers en botox onder jongeren

Dit blijkt uit onderzoek van een team cosmetisch specialisten van het Eramus MC, bestaande uit dokter Tom Decates, Cosmetisch arts KNMG, Danial Zarringdam, HarmSlijper en dr. Peter Velthuis, dermatoloog, oprichter van de gelijknamige kliniek. Aan het onderzoek deden drie medische centra mee: Velthuis Kliniek, Nationaal Huidcentrum en Kliniek Veldhoven. Het is voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar de toename, van het gebruik van fillers en botox onder jongeren. Het onderzoek wordt 1 juli gepubliceerd in het gezaghebbende vakblad Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Verontrustende trend

‘Het onderzoek laat een verontrustende trend zien’, stelt dokter Tom Decates. ‘Het is nog maar de vraag of je op die leeftijd de consequenties kunt overzien van een cosmetische ingreep. Als je onzeker bent over je lichaam of gezicht verandert dat echt niet als je opeens vollere lippen hebt. Die onzekerheid hoort bij volwassen worden. Dat zit in je hoofd, niet aan de buitenkant. Stop ook met kijken naar al die knappe fitgirls en fitboys op sociale media. Dat is een schijnwerkelijkheid.’

Het team artsen waarschuwt jongeren geen overhaaste beslissingen te nemen. Decates: ‘Praat erover met je ouders, met oudere collega’s. Als je de stap dan toch maakt, ga dan alleen naar een gecertificeerd cosmetisch arts, dermatoloog of plastisch chirurg. Dan voorkom je complicaties. Er wordt nu nog te vaak geprikt door beunhazen, die weinig verstand hebben van de anatomie van het gezicht met alle rampzalige gevolgen van dien. Tot aan verminkingen toe. Sommige meiden die ik hier in het ErasmusMC, huilend van spijt op het complicatie spreekuur zie, zien eruit alsof ze tegen een vuist zijn aangelopen. Bont en blauw en een scheef gezicht.’

‘Op Instagram en TikTok word je voortdurend geconfronteerd met knappe fitgirls die inmiddels allemaal op elkaar lijken. Fillers zijn bijna allemaal gemaakt van hyaluronzuur, een stof die vanzelf weer door het lichaam wordt afgebroken. Maar als je heel jong begint en veel fillers, vaak laat inspuiten, weten we niet wat dat op de lange termijn doet’, waarschuwt Decates.

Bron: Headline communications