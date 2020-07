3D-voedselprinter zorgt voor eetrevolutie in ziekenhuis

Voedsel krijgt andere betekenis bij patiënten

Het Spaarne Gasthuis is het eerste ziekenhuis in Nederland met een 3D-voedselprinter. Er valt namelijk nog veel te winnen als het gaat om het eten in de ziekenhuizen. Met de 3D-voedselprinter kunnen we in het Spaarne Gasthuis het verschil maken voor de patiënt.

Eten tijdens ziek zijn



Moeilijk kunnen slikken. Gebonden zijn aan een vloeibaar dieet. Geen groenten lusten. De 3D-voedselprinter is aangeschaft om het eten tijdens ziek zijn iets prettiger te maken. Met name voor onze oudere patiënten en jonge patiëntjes is dit apparaat een fijne uitvinding doordat je voeding in alle gewenste vormen kan printen. Voor kinderen ziet broccoli er een stuk aantrekkelijker uit in de vorm van bijvoorbeeld een beertje.



Over de 3D-voedselprinter



Het lijkt simpel: je bereidt homogene voeding voor, doet het in de zogenoemde cartridge, kiest een vormpje uit de bestaande software en printen maar. De techniek en de uiteindelijke productie is vele malen ingewikkelder. De printer perst als het ware het voedsel uit een dunne naald van de cartridge. En terwijl het apparaat in verschillende richtlijnen beweegt, bouwt zich per laag een vorm op. Eén vormpje kost minimaal 10 minuten om te laten printen. Ook kan met één klein klontje in de voeding de printer vastlopen.



Op dit moment is Yves een van de medewerkers die zich bezighoudt met de printer. Door veel gebruik te maken van het apparaat leert hij de techniek onder de knie te krijgen en welke voedingsmiddelen wel of niet werken. Yves: ‘’De eerste laag ziet er in het begin wat rommelig uit. Langzaam bouwt de printer per laag het vormpje op en begin je de vorm te herkennen. Een proces dat patiënten, maar ook ik, heel leuk vinden om te zien’’



Live cooking



Naast de mobiele keuken waarmee de chef langs afdelingen rijdt en ter plaatse maaltijden voor patiënten bereidt, is de printer de nieuwe aanwinst die de eetbeleving van de patiënt bevordert. Yves: ‘’Met de 3D-voedselprinter kunnen we nog beter aansluiten op de wensen van de patiënt en zo de opname aangenamer maken. Als patiënten zien hoe de printer werkt, wekt dat veel interesse op. Mensen zijn nieuwsgierig wat de structuur is en hoe het smaakt. Ik vind het mooi om te zien dat de printer afleiding geeft en het eten tijdens ziek zijn weer leuk maakt.’’



Uiteindelijk zal de printer een vaste plek krijgen in de speciale dieetkeuken in Haarlem Zuid. Ook wordt de printer ingezet in het Vrouw & Kind centrum, op de afdeling geriatrie en de geriatrische trauma unit (GTU).

Bron: Spaarne Gasthuis