Arno van Dam benoemd tot bijzonder hoogleraar in Tilburg

Antisociaal gedrag, Psychiatrie en Maatschappij



Dr. Arno van Dam is per 1 juli 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Antisociaal gedrag, Psychiatrie en Maatschappij’ bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Van Dam gaat onderzoek doen naar diagnostiek en behandelmogelijkheden van antisociaal gedrag met als doel de toegang voor deze groep in de zorg te vergroten en stigma te verminderen. De leerstoel is gevestigd door GGZ Westelijk Noord-Brabant.



Ineke Strijp en Els Govers, bestuurders van GGZ WNB, over de benoeming: “Voor GGZ WNB is het bieden van hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg vanzelfsprekend. Om dit te kunnen blijven doen en de impact van alle sociaal maatschappelijke ontwikkelingen te blijven volgen is verdergaand wetenschappelijk onderzoek absoluut noodzakelijk. Door deze leerstoel kunnen wij hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook kunnen wij door onderzoek en opleiden een uitdagende werkgever zijn en blijven voor (nieuwe) medewerkers.”





Arno van Dam is als klinisch psycholoog en hoofd wetenschappelijk onderzoek bij GGZ WNB werkzaam in de reguliere specialistische en de forensische psychiatrie. Hij is lid van het landelijk expertpodium Antisociaal gedrag van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en consulent op het gebied van antisociaal gedrag bij het centrum voor consultatie en expertise (CCE) en onderzoekscoördinator bij het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE).





Hij studeerde psychologie in Leiden en is in 2013 is aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op onderzoek naar cognitief functioneren van burn-out patiënten. Daarna heeft hij onderzoek gedaan naar uiteenlopende onderwerpen in de ggz zoals het motiveren voor behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, het implementeren van evidence-based mental health en eHealth, chronische vermoeidheid en burn-out. De laatste jaren heeft zijn onderzoek zich vooral gericht op antisociaal gedrag en agressieproblematiek.

Hij heeft meerdere artikelen en boeken gepubliceerd over de behandeling van agressieproblematiek en het motiveren van mensen met antisociaal gedrag voor behandeling. Bij Tilburg University (Tranzo) verricht hij vanaf 2013 als science practitioner onderzoek naar onder andere de attitude van behandelaren ten aanzien van cliënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis en de inzet van ervaringsdeskundigheid bij agressieproblematiek. Begin van dit jaar publiceerde hij met een aantal collega’s het praktijkboek ‘Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek’. “We doen onderzoek naar de behandeling van deze groep mensen in de ggz. Veel behandelaren binnen de ggz blijken het lastig te vinden om met deze doelgroep te werken en houden dat daarom af. Waar we in ons onderzoek achter kwamen is dat als behandelaren weten wat ze moeten doen en daar de juiste handvatten voor hebben, ze het leuker vinden en ook meer bereid zijn om met deze mensen te werken. Er is veel meer mogelijk dan behandelaren denken en daar wil ik door middel van wetenschappelijk onderzoek aan bijdragen. Ook wil ik ervaringsdeskundigen betrekken bij het vormen van inzicht in wat helpt en waarom,” aldus Arno van Dam over het belang van deze leerstoel.





Over GGZ WNB



GGZ WNB is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg in de regio Westelijk Noord-Brabant en Tholen. Al 110 jaar zijn wij actief met als doel onze cliënten (weer) zo optimaal mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Onze medewerkers helpen cliënten bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van een breed scala aan psychische klachten. We doen dit met hart en hoofd. www.ggzwnb.nl.

Bron: GGZ WNB