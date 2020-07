Vaccinatie tegen pneumokokken vanaf najaar 2020 voor senioren

Prik tegen pneumokokken vanaf najaar 2020

In het najaar van 2020 krijgt iedereen die geboren is tussen 1941 en 1947 een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. Volwassenen worden gevaccineerd tegen de 23 meest voorkomende typen pneumokokken. KBO-PCOB is blij met het vaccin.

Al langer zet KBO-PCOB zich in voor het beschermen van ouderen tegen diverse ziekten. Manon Vanderkaa, directeur: ‘Het is een goede zaak dat dit vaccinatieprogramma van start gaat. Besmetting door pneumokkken kan tot vervelende ziektes leiden. Dat ouderen nu beter beschermd gaan worden, is een positieve ontwikkeling. Wij zijn blij dat onze lobby hierin heeft bijgedragen’.

Vaccinatie voor ouderen van 73 tot en met 79 jaar in najaar 2020

De Gezondheidsraad adviseerde in 2018 om mensen van 60 tot en met 75 jaar om de 5 jaar uit te nodigen voor een pneumokokkenprik (dat is op 60, 65, 70 en 75 jarige leeftijd). De prik werkt 5 jaar en biedt daardoor tot 80 jaar bescherming.

Naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19) schrijft de Gezondheidsraad in april 2020 dat mensen van 70 jaar en ouder sneller en erger ziek worden van zowel pneumokokkeninfecties als van COVID-19. Tegen COVID-19 is nog geen vaccin beschikbaar. Met een pneumokokkenprik wordt deze kwetsbare groep minder ziek door pneumokokken. Hiermee kunnen zij zo goed mogelijk worden beschermd. Daarnaast kan op die manier wellicht ook de druk op de zorg zo klein mogelijk worden gehouden. Daarom en op basis van beschikbare vaccins ontvangen ouderen van 73 tot en met 79 jaar (d.w.z. iedereen geboren tussen 1941 en 1947) een uitnodiging voor de pneumokokkenprik in het najaar van 2020.

Prik is de beste bescherming



Pneumokok is de naam van een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die kleine druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar ook door zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, kun je besmet raken. Vooral jonge kinderen en oudere mensen met minder weerstand worden ziek door pneumokokken.

De pneumokokkenprik is de beste bescherming tegen het krijgen van een pneumokokkenziekte. De meest voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorkomende pneumokokkenziekte zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Jaarlijks worden 6.000 mensen van 60 jaar en ouder opgenomen met een ernstige pneumokokkenziekte. Hiervan overlijden 900 mensen.

Veilig vaccin



Het pneumokokkenvaccin wordt al vanaf 1983 gebruikt. Ook in het buitenland is al veel ervaring met de pneumokokkenprik voor volwassenen. Net als alle andere vaccins is het pneumokokkenvaccin uitgebreid getest op veiligheid volgens strenge internationale eisen en veilig bevonden. Een vaccin kan pas geregistreerd en gebruikt worden in Nederland als er uitgebreid onderzoek is gedaan.

Bron: KBO-PCOB