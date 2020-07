Bemiddelingsbureau introduceert aanpak om eenzaamheid onder jongvolwassenen aan te pakken

Vriendschappelijke matches op basis van interesses en levensinstelling

Het is algemeen bekend dat één op de drie jongvolwassenen zich weleens eenzaam voelt. Technologie heeft er voor gezorgd dat zij meer van elkaar weten, maar fysiek verder van elkaar af staan. Het bemiddelingsbureau The Life Driver komt daarom met een nieuwe en persoonlijke aanpak om eenzaamheid aan te pakken. Millennials, freelancers, young professionals en expats in de stad zijn de doelgroep. Het bureau maakt een vriendschappelijke match op basis van interesses en levensinstelling. Het is belangrijk dat technologie een Life Driver gaat worden om, like-minded people offline te gaan ontmoeten.



Veel millennials die zich eenzaam voelen hebben vooral behoefte aan diepgaand contact en willen wat verder gaan dan een biertje drinken op een event. De oplossingen om eenzaamheid aan te pakken zijn schaars en oppervlakkig, denk bijvoorbeeld aan een groepswandeling of een groot vriendschapsevent. De kans is klein dat er dan een goede match gevonden wordt. Bovendien heerst er onder jongvolwassenen ook vaak schaamte over het erkennen van en praten over eenzaamheid.

Potentiële vrienden vinden

Het bemiddelingsbureau The Life Driver pakt het anders aan dan apps en websites die gericht zijn op het vinden van vriendschappen. Er worden geen ongemakkelijke grote events georganiseerd, want de focus ligt op een persoonlijke match en contact met potentiële nieuwe vrienden. “Het maakt niet uit wie je bent, waar je woont of wat je doet. Wij helpen jou je leven op een unieke en positieve manier te veranderen”, aldus oprichter Jennifer van Tuyl.



Voor freelancers, young professionals en expats in de stad

“Wij willen juist een luisterend oor bieden. Zo bieden we een oplossing aan millennials die op zoek zijn naar vrienden, maar niet weten hoe ze die moeten vinden”, vertelt van Tuyl. “Dit doen wij door een vertrouwde omgeving te creëren om nieuwe vriendschappen te vinden.” Van Tuyl wil zich vooral richten op freelancers, young professionals en expats in de stad, voor wie eenzaamheid al gauw op de loer ligt vanwege de wisselende omgevingen en het gebrek aan vaste collega’s.



Een persoonlijke aanpak

Op basis van een persoonlijk profiel zoekt The Life Driver naar iemand die op een vriendschappelijke manier bij een ander past. Met gedeelde interesses of levensinstelling is de stap naar diepgaander contact snel gemaakt. “We hebben allemaal de behoefte om gehoord en gezien te worden zonder dat je gelijk naar een psycholoog hoeft. Vaak is het gewoon een passend maatje vinden waar je je lekker bij voelt”, aldus Van Tuyl. “We willen een beweging starten waarbij we gaan van online lege ontmoetingen naar fysieke waardevolle ontmoetingen, oftewel van sociaal passief naar sociaal actief.”

