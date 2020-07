Tilburg University benoemt Arno van Dam tot bijzonder hoogleraar Antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij

Dr. Arno van Dam is per 1 juli 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij’ bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Van Dam gaat onderzoek doen naar diagnostiek en behandelmogelijkheden van antisociaal gedrag met als doel de toegang voor deze groep in de zorg te vergroten en stigma te verminderen. De leerstoel is gevestigd door GGZ Westelijk Noord-Brabant.



Arno van Dam is als klinisch psycholoog en hoofd wetenschappelijk onderzoek bij GGZ WNB werkzaam in de reguliere specialistische en de forensische psychiatrie. Hij is lid van het landelijk expertpodium Antisociaal gedrag van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en consulent op het gebied van antisociaal gedrag bij het centrum voor consultatie en expertise (CCE) en onderzoekscoördinator bij het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE).



Van Dam studeerde psychologie in Leiden en is in 2013 is aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op onderzoek naar cognitief functioneren van burn-out patiënten. Daarna heeft hij onderzoek gedaan naar uiteenlopende onderwerpen in de GGZ zoals het motiveren voor behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, het implementeren van evidence-based mental health en eHealth, chronische vermoeidheid en burn-out. De laatste jaren heeft zijn onderzoek zich vooral gericht op antisociaal gedrag en agressieproblematiek.

Hij heeft meerdere artikelen en boeken gepubliceerd over de behandeling van agressieproblematiek en het motiveren van mensen met antisociaal gedrag voor behandeling.

Bij Tilburg University (Tranzo) verricht hij sinds 2013 als science practitioner onderzoek naar onder andere de attitude van behandelaren ten aanzien van cliënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis en de inzet van ervaringsdeskundigheid bij agressieproblematiek. Begin van dit jaar publiceerde hij met een aantal collega’s het praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek.



