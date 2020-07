Voordelen postmortem radiologie voor nader onderzoek doodsoorzaak

Uit een verkennend onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat zogenoemde klinische postmortem radiologie nog niet op structurele basis wordt toegepast in Nederlandse ziekenhuizen. Een uitzondering hierop is een procedure die wordt gevolgd bij kinderen die bij de geboorte of kort daarna sterven waarin radiologisch onderzoek wel gebruikelijk is.

Postmortem

Nederlandse ziekenhuizen gebruiken radiologische technieken om diagnoses te stellen en patiënten te behandelen. Ook kunnen deze technieken gebruikt worden om na overlijden van een persoon de doodsoorzaak te onderzoeken. Dit gebeurt onder andere bij forensisch onderzoek om snel meer informatie te krijgen bij een mogelijk misdrijf. Daarnaast kunnen radiologische technieken worden ingezet bij klinische postmortem radiologie voor wetenschappelijke of diagnostische doeleinden.

Radiologische technieken bieden voordelen om nieuwe ziekten, erfelijke ziekten en bijwerkingen van medicijnen beter te begrijpen. Het lichaam van de overledene blijft intact, waardoor het onderzoek minder heftig kan zijn voor familie of vrienden van de overledene dan een sectie.

Bron: RIVM