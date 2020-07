André Postema per 1 november 2020 voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis

De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis heeft de heer drs. A. (André) Postema per 1 november 2020 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis.

André Postema volgt Hans Feenstra op die in november met pensioen gaat. Hans Feenstra gaf de afgelopen 11 jaar medesturing aan het Martini Ziekenhuis. In die periode heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Martini Ziekenhuis tot een stabiel topklinisch en opleidingsziekenhuis met een belangrijke regiofunctie. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid en jarenlange inzet voor het ziekenhuis





Ervaren bestuurder met ruime ervaring in onderwijs, wetenschap en zorg



André Postema (Groningen, 1969) is een ervaren bestuurder met ruime ervaring in onderwijs, wetenschap en zorg. Zo was hij vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht (2005-2014) en voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (2014-2018). Op dit moment is hij werkzaam als bestuursadviseur voor diverse organisaties in het publieke domein. In de zorg heeft André Postema ervaring als co-bestuurder van het Maastricht UMC i.o., als voorzitter van het Bestuur van IZZ Zorgverzekeraar en als lid van diverse Raden van Toezicht, waaronder de Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis (2007-2011). Jan de Jeu, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Wij wensen André Postema heel veel succes in zijn nieuwe rol als voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis.’

Samen de volgende stappen zetten



André Postema kijkt er naar uit om per 1 november in het Martini Ziekenhuis aan de slag te gaan. “Ik ken het Martini Ziekenhuis natuurlijk van een aantal jaren geleden. In de afgelopen jaren heeft het ziekenhuis een duidelijke koers gevaren als topklinisch opleidingsziekenhuis. ‘Samen voor de beste zorg’, het motto van het Martini Ziekenhuis, spreekt mij bijzonder aan. Ik wil mij dan ook graag inzetten om samen met alle zorgprofessionals in het ziekenhuis en onze partners in de regio hierin de volgende stappen te zetten.”

Met deze benoeming bestaat de Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis per 1 november uit: Tamara Kroll, André Postema en Ton Tiebosch.

Bron: Martini Ziekenhuis