René Mol nieuwe voorzitter en toetreding Hans Ensing Raad van Toezicht SDW

René Mol is per 1 juli de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van SDW. René is voor SDW geen onbekende, want hij is al vijf jaar lid van de Raad van Toezicht. Per 1 oktober verwelkomt SDW Hans Ensing als nieuw lid van de RvT. Ensing is op dit moment voorzitter Raad van Bestuur bij het Bravis Ziekenhuis. René Mol: “De kennis en ervaring van Hans is een welkome versterking van onze Raad van Toezicht.”

“Ik kijk er naar uit”

Bij de Raad van Toezicht van SDW was een vacature ontstaan, nadat voorzitter Guido van den Bogaert op 25 juni afscheid nam. Guido van den Bogaert was toen 8 jaar lid geweest van de Raad van Toezicht, waarvan 7 jaar voorzitter. René Mol heeft hem per 1 juli opgevolgd als nieuwe voorzitter. Hierdoor kwam er een vacature voor lid van RvT. Deze functie wordt per 1 oktober ingevuld door Hans Ensing. Ensing heeft veel ervaring en een groot netwerk in de zorg in West-Brabant. Hans Ensing: “Ik kijk er naar uit om mijn werk- en bestuurlijke ervaring in te zetten om SDW verder te ontwikkelen. Zodat cliënten, medewerkers en vrijwilligers hun talenten kunnen inzetten. En om samen met andere organisaties in onze regio onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren.”

De Raad van Toezicht is onafhankelijk. Ze houden toezicht op de waarden van SDW: goed leven van de client, goed werk van de medewerker en een gezonde organisatie. Zodat onze cliënten met een verstandelijke beperking mee kunnen doen in de maatschappij. De RvT ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en werkt hier ook nauw mee samen. Vanaf 1 juli wordt de functie van Raad van Bestuur ingevuld door Ingrid van Huijkelom.

Foto: Hans Ensing

Bron: SDW