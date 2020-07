ReumaNederland werkt met Universiteit Twente aan nieuwe pilstrip

Reumamedicatie wordt te vaak verpakt in een pilstrip (blisterverpakking) die voor mensen met reuma niet goed te openen is. Uit recent onderzoek van ReumaNederland blijkt dat bijna twee derde (64%) van de mensen met reuma door hun beperkte handfunctie moeite heeft met het openen van de eigen medicijnen. Bij een pilstrip heeft zelfs 71% moeite met het openen van de verpakking. Dit probleem wordt alleen maar groter nu voor een veelgebruikt reumamedicijn methotrexaat (MTX) door het Europees Geneesmiddelen Agentschap is bepaald dat die ook niet meer in een potje geleverd mag worden. ReumaNederland is daarom een samenwerking aangegaan met Universiteit Twente om een reumavriendelijke pilstrip te ontwikkelen.

Mensen met reuma hebben vaak te maken met verlies van handfunctie waardoor ogenschijnlijk gemakkelijke handelingen, zoals het uitdrukken van een pil, voor hen een probleem is. Het onderzoek laat zien dat dit komt door onvoldoende kracht in de vingers (69%), omdat het pijn doet (48%) of omdat het materiaal van de pilstrip te hard of te stug is (48%).

Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij ReumaNederland: “Veel mensen met reuma zijn afhankelijk van hun medicatie om mee te kunnen doen in het dagelijks leven. Je moet dan toch op zijn minst gewoon zelf je medicijnen open kunnen maken en daarbij niet afhankelijk zijn van een hulpmiddel of van iemand anders. Het niet goed kunnen openen van medicijnen heeft ook consequenties voor het therapeutisch effect van het medicijn. Deze is het grootst bij tijdig en juist gebruik. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 10 mensen hun medicijnen niet of niet juist gebruiken vanwege de moeilijke verpakking. Voor ons genoeg reden om samen met de Universiteit Twente te werken aan een pilstrip die mensen met reuma wél open kunnen krijgen.”

Roland ten Klooster, Professor packaging design Universiteit Twente: “Op basis van wat mensen met reuma wel kunnen en hoe ze met verpakkingen omgaan, willen we concepten bedenken, ontwerpen en testen, die ze wel open kunnen krijgen. Zodat mensen met reuma beter toegang krijgen tot hun eigen medicijn.”

Nieuwe pilstrip

Naast gebruiksvriendelijkheid, is duurzaamheid een randvoorwaarde voor het ontwerp van een nieuwe pilstrip. De meest gebruikte verpakking voor medicijnen is de blisterverpakking en deze is heel lastig te recyclen. Daarom is vanuit de geneesmiddelensector de coalitie Duurzame Farmacie (bestaande uit de VIG, Neprofarm, Bogin en KNMP) aangesloten bij de samenwerking. “Hoewel gebruiksvriendelijkheid het belangrijkste is biedt deze samenwerking een mooie kans om deze twee problemen gezamenlijk op te pakken”, zegt Brigit van Soest namens de coalitie Duurzame Farmacie.

Bekijk hier de factsheet over het onderzoek naar medicijnverpakkingen.

Bron: ReumaNederland Foto: Marc van den Berg