Artsen zonder Grenzen ontvangt duizenden gezichtsschermen

Het Nederlandse bedrijf Wavin, wereldwijde speler in de bouw- en infrastructuur, heeft 10.000 gezichtsschermen gedoneerd aan Artsen zonder Grenzen. Medewerkers van de hulporganisatie zullen deze gebruiken om zich te beschermen tegen corona, maar ook tegen andere besmettelijke ziekten. De schermen worden ingezet in Azië, het Midden-Oosten of Afrika ten zuiden van de Sahara.

Bescherming tegen virussen

Gezichtsschermen zijn transparante kappen die het gezicht van behandelaars bedekken en helpen voorkomen dat besmettelijke druppels in hun ogen, neus en mond terechtkomen. Ze worden meestal gedragen in combinatie met andere beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en veiligheidsbrillen. Wavin, dat verder uitsluitend produceert voor de bouw- en infrastructuur, ontwikkelde de schermen eerder dit jaar en maakte er een Nederlandse productielijn voor vrij. Het bedrijf maakt gebruik van kunststof dat normaal gesproken wordt verwerkt in leidingsystemen.

Over Wavin

Wavin is een innovatieve leverancier van oplossingen voor de bouw- en infrastructuur industrie op meerdere continenten. Met meer dan 60 jaar expertise is het bedrijf in staat om enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aan te gaan: veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, klimaatbestendige steden en betere bouwprestaties.

Bij Wavin focussen we ons op het creëren van positieve veranderingen in de wereld en onze passie is het bouwen van gezonde, duurzame omgevingen. We werken samen met stadsbestuurders, ingenieurs, aannemers en installateurs om steden toekomstbestendig en gebouwen comfortabel en energiezuinig te maken.

Wavin maakt deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven met een gezamenlijk doel: het verbeteren van het leven over de hele wereld (“To advance life around the world”). Wavin heeft ruim 11.500 medewerkers in meer dan 40 landen.

Foto: Maarten Roef, CEO van Wavin, overhandigt de gezichtsschermen aan Karel Hendriks, operationeel adviseur COVID-19 bij Artsen zonder Grenzen.

Bron: Wavin