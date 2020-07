Europese Commissie selecteert Tilburg University als European University

De Europese Commissie heeft de resultaten bekendgemaakt van de tweede oproep tot het benoemen van ‘Europese universiteiten’, het initiatief van de EU om de universiteiten van de toekomst op te bouwen. Het voorstel van Tilburg University voor de oprichting van een Europese universiteit is een van de selecteerde initiatieven.

Onder de naam ENGAGE.EU zal Tilburg University met zes vooraanstaande Europese universiteiten gaan samenwerken. De samenwerkende universiteiten hebben meer dan 100.000 studenten en medewerkers. Voortbouwend op een stevige basis in de sociale wetenschappen, zal de alliantie nieuwe onderwijsprogramma’s en formats gaan ontbieden op het gebied van ‘societal change’. Ook een denktank en werkplaatsen die ruimte bieden om ideeën uit te wisselen met maatschappelijke organisaties en overheden zijn in het plan opgenomen.



De internationale samenwerking geeft een impuls aan de internationale mobiliteit van studenten en staf van de universiteiten die in het consortia actief zijn. Consortia krijgen zo’n vijf miljoen euro om de komende drie jaar hun plannen uit te werken. Koen Becking onderstreept het belang van deze internationale samenwerking:´Deel uitmaken van het ENGAGE-consortium is een manier om onze ambitie als universiteit te realiseren. We willen bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt nu meer dan ooit om samenwerking en co-creatie. We doen dat in de regio, landelijk en internationaal. We gaan samenwerken met toonaangevende universiteiten in Europa, ondersteund door regionale partners zoals de gemeente Tilburg, PON en Midpoint Brabant. Dit creëert een geweldig platform voor innovaties in het onderwijs, onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid.’

Bron: Tilburg University