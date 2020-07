Speciale keuzehulp kan rokers helpen succesvol te stoppen

Pleisters, kauwgom, 1-op-1 begeleiding, stoppen in een groep of toch maar stoppen zonder hulp. Er zijn heel veel manieren om te stoppen met roken. Maar welke methode past nu echt bij je en wat helpt je het beste? Want wat bij de een werkt, hoeft niet bij de ander te werken. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben daarom een speciale keuzehulp ontwikkeld, VISOR. Hiermee worden rokers die willen stoppen geholpen om de juiste keuze te maken, een stopmethode die voor hen werkt.

Coronacrisis

Een op de drie rokers denkt door de coronacrisis na over stoppen met roken, blijkt uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut. De crisis wordt door veel rokers gezien als een unieke kans om te stoppen en er is behoefte aan meer informatie hierover. De vraag naar hulp bij stoppen met roken is de afgelopen jaren sowieso al explosief gestegen. In 2018 klopten minstens 40.000 mensen bij hun zorgverzekeraar aan voor een vergoeding in verband met een stoppen-met-rokencursus.

Naar verwachting neemt de groei naar hulp bij stoppen met roken dit jaar nog verder toe, mede omdat het eigen risico voor hulp bij stoppen met roken sinds 1 januari 2020 is weggevallen. Voor rokers die graag willen stoppen met hun slechte gewoonte is het daarom nóg belangrijker een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken voor een passende stopmethode.

Onderzoek

Om mensen te helpen die goed geïnformeerde keuze te maken als ze willen stoppen met roken, hebben onderzoekers van UM en UvA een speciale keuzehulp ontwikkeld. “We gaan ervan uit dat rokers eerder stoppen met roken als ze een methode kiezen die bij hen past”, legt de Maastrichtse onderzoeker Thomas Gültzow uit. “Stel dat je ervoor kiest om in een groep te stoppen maar niet graag persoonlijke dingen met andere mensen deelt, dan is dat waarschijnlijk ook niet succesvol. Dat is precies de reden waarom de keuzehulp mensen helpt hun eigen voorkeuren te identificeren en vervolgens een geschikte methode te vinden.”

De keuzehulp staat nu online. Gebruikers kunnen meedoen aan het wetenschappelijk onderzoek waarmee UM en UvA de keuzehulp gaan evalueren.

Bron: Maastricht University