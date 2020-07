Informatie Spoedpatiënt direct beschikbaar in ziekenhuisdossier Saxenburgh

Woensdag 15 juli start Saxenburgh met het digitaal versturen van spoedverwijzingen vanuit huisartsenpost Medrie naar de Spoedeisende hulp van het Saxenburgh, die is nu nog in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en per 19 september in het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum.



Het digitaal versturen van spoedverwijzingen vanuit huisartsenpost Medrie naar de Spoedeisende hulp van het Saxenburgh houdt in dat wanneer de waarnemend huisarts een patiënt naar de spoedeisende hulp verwijst, de bevindingen en metingen van de huisartsenpost direct in het elektronisch patiëntendossier (HiX) van de SEH komen en direct beschikbaar is.”Het is niet alleen voor de behandelaars op de SEH maar direct voor alle zorgverleners en waarborgt de privacy van patiënten” legt SEH-arts Mark Jörg Meijer uit.

“Bij de SEH ontvangen we sinds twee jaar digitale vooraankondigingen en overdrachten vanuit de ambulance. Met het digitaal versturen van spoedverwijzingen vanuit de huisartsenpost digitaliseren we verder. Dit past binnen onze werkwijze om de zorg in brede zin structureel te verbeteren. Hiervoor werken we nauw samen met Medrie,CGM, ChipSoft en VZVZ. Door de goede samenwerking hebben we met elkaar alles goed kunnen voorbereiden om snel te kunnen starten met het digitaal versturen van spoedberichten vanuit de huisartsenpost Medrie.”

Het digitaal versturen van spoedverwijzingen vanuit de huisartsenpost is een nationale pilot van VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders),waar huisartsenpost Medrie en de spoedeisende hulp van Saxenburgh in Hardenberg aan deelnemen. Saxenburgh is de eerste die deze pilot doet. De uitwisseling van de informatie verloopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Bron: SXB