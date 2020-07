HandicapNL komt met grootste virtuele sponsor-event van Nederland

Collecte[Run] met 14.000 deelnemers, Charlie Luske, Jeroen Post, Patrick Roest

HandicapNL presenteert met trots het grootste virtuele sponsor-event van Nederland: de Collecte[Run]. In de laatste week van september gaan collectanten en sportievelingen in hun eigen wijk op pad om zo veel mogelijk meters te maken voor mensen met een handicap. Meer dan 14.000 deelnemers halen hiermee geld op voor projecten van HandicapNL.

Waarom meters maken?

Waarom zou je door de pech van een handicap alles moeten verliezen? Een goede baan, de liefde, kunnen sporten, een drankje doen met vrienden of familie die je steunt. HandicapNL ziet dit te vaak gebeuren en vindt dit onacceptabel. Daarom roept zij heel Nederland op om in actie te komen. Collecterend, lopend, rollend, rennend. Alles kan!

Zeven dagen lang zal Nederland in het teken staan van mensen met een handicap. Van 21 t/m 26 september struinen 14.000 collectanten met tomeloze energie door hun eigen buurt. Als klap op de vuurpijl strijden honderden renners en rollers op zondag 27 september voor de laatste meters tijdens de ‘grande finale’, HandicapNL Virtuele Run!

Speciale app

Alle deelnemers zijn met elkaar verbonden via een running app en worden live aangemoedigd door zanger Charlie Luske, radio DJ Jeroen Post, vlogger/freerunner Rutger Schipper en uiteraard HandicapNL-ambassadeur en wereldkampioen schaatsen Patrick Roest.

Voor wie worden meters gemaakt?

Tijdens de Collecte[Run] wordt er zo veel mogelijk geld ingezameld voor HandicapNL. HandicapNL steunt iedereen met een handicap die door pech en tegenslagen nét dat duwtje in hun rug nodig heeft om een normaal leven te kunnen leiden. Zoals bokser Léonie van Wingerden uit Houten, die ondanks haar Cerebrale Parese en spasmen in haar benen keihard aan het trainen is voor de Virtuele Run. Of veteraan Sebastiaan van Nieuwenhuizen (42, Doorn), die van zijn dwarslaesie zijn kracht heeft gemaakt en iedereen eruit rent tijdens verschillende Obstacle Runs.

Hoe doe je mee?

Deelnemers kunnen meedoen aan de Collecte[Run] als digitale collectant, huis-aan-huis collectant of voor de finale Virtuele Run. De Virtuele Run is vanwege de verschillende afstanden (3, 10 of 21km) voor iedereen toegankelijk.

Foto: Léonie van Wingerden

Bron: HandicapNL