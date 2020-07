Longfonds optimaliseert digitale merkbeleving met bureau One Shoe

Hoe zorgt het Longfonds voor één consistente merkbeleving, terwijl het op meerdere gebieden strijdt voor een wereld zonder longziekten? Creatief & digitaal bureau One Shoe werkt momenteel samen met het Longfonds aan het optimaliseren van de digitale strategie om zo over alle kanalen heen een consistente merkbeleving neer te zetten.



Longfonds in één adem



Het Longfonds strijdt voor een wereld zonder longziekten. Tot het zover is, zorgen ze ervoor dat mensen met een longziekte sterk staan en bewuste keuzes kunnen maken. Het Longfonds zet zich in voor een rookvrij Nederland en voor het belang van schone lucht. Bovendien jagen ze medische doorbraken aan. Met verschillende doelen, verschillende kanalen en de daarbij behoren doelgroepen is het de uitdaging om een uniform merkverhaal te blijven uitdragen. Het Longfonds heeft daarvoor One Shoe in de arm genomen.

Doorvertaling merkbelofte Longfonds actueler dan ooit

De samenwerking is inmiddels gestart met de lancering van coronalongplein.nl, het platform voor patiënten die na corona nog longklachten ondervinden. Maar ook andere kanalen worden aangepakt. Zo is de website Longfonds.nl met 3 miljoen bezoekers per jaar hét communicatiemiddel met het grootste bereik, en daarmee de spil in het online landschap. De merkbelofte wordt doorvertaald in de herbouw van de website. Daaropvolgend wordt de merkbeleving doorgevoerd in alle digitale kanalen, zoals bijvoorbeeld de meerdere subsites en de online nieuwsbrief van het Longfonds. Hiermee brengt One Shoe harmonie en uniformiteit in de merkbeleving en gebruikerservaring, ondersteunend in de strijd voor een wereld zonder longziekten.

