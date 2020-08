De illusie van meten

Dr. Martine F. Delfos

Paul Stoffer MSc & ir. Norbert Groot:

“Het genie Alfred Binet uit de negentiende eeuw is de grondlegger van het psychologisch onderzoeken van de intelligentie. De intelligentietests van de eenentwintigste eeuw behelzen nog steeds de subtests die hij ontwierp.

In Het IQ en de intelligentie neemt Martine Delfos ons mee naar de psychologische geboorte van het onderzoeken van intelligentie bij Alfred Binet, aan het einde van de negentiende eeuw. Vanaf daar maken we een onwaarschijnlijke, indrukwekkende en fascinerende psychologische en historische reis, waarbij het opsporen van zwakke plekken bij leerlingen via de intelligentietests en het IQ al snel verwijderd raakten van de oorspronkelijke visie van Binet.

Zwakke kanten

Zwakke kanten ontdekken, daarvan de oorsprong onderzoeken en het begeleiden van die zwaktes verandert in het selecteren van mensen op intelligentie. Maar kan dat wel? Meten we wel wat we denken te meten en kennen we de gevolgen? Na honderd jaar onderzoek is het antwoord: nee!

Vanuit een historisch perspectief kijkt Martine Delfos naar het IQ en de intelligentietest om de lastigheden in het heden beter te begrijpen. Daarbij wekt zij Alfred Binet, als belangrijke pionier, weer tot leven, waardoor een honderd jaar oud inzicht opnieuw, of zelfs voor het eerst, kan worden begrepen.

Overstijgende inzicht

Vanuit haar eigen overstijgende inzicht en denken, wordt een waarde blootgelegd in wat denkers en wetenschappers voor ons al hebben bedacht. En niet zonder belangrijke reden, want de dwaling blijft zich voortzetten rond het overgeneraliseren van testuitslagen, het foutief diagnosticeren van verstandelijke beperking en het diagnosticeren van de intelligentie van mensen met autisme. Dit heeft tot gevolg dat deze mensen verkommeren doordat niet wordt aangesloten bij hun mogelijkheden. Het is de aanleiding geweest om dit belangrijke boek te schrijven. Het is de hoogste tijd om niet langer de ogen te sluiten, maar de waarheid onder ogen te zien en een nieuwe manier van intelligentieonderzoek te ontwikkelen, waarvoor de eerste schreden al zijn gezet.”

Het IQ en de intelligentie is deel 19 van de PICOWO-serie, wetenschappelijke onderzoeken met theorieën en modellen ontwikkeld vanuit het Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (PICOWO). Informatie over Martine Delfos, haar boeken en haar werk: www.mdelfos.nl

€ 19,95| ISBN 9789085600770 | 144 pagina’s



Bron: Uitgeverij SVP