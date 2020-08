Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten

Er zijn vormen van criminaliteit waar specifiek ouderen regelmatig het slachtoffer van worden. Om de bewustwording hierover onder senioren te vergroten en slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, start het ministerie van J en V op 1 september de campagne Senioren en Veiligheid.

Voor deze campagne wordt samengewerkt met onder andere de ouderenbonden, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken en de telecomsector. Ook gemeenten zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij de campagne.

Filmpjes en webinars



Er worden voorlichtingsfilmpjes gemaakt over vier verschillende fenomenen: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude via WhatsApp en phishing. Elke week staat een van deze fenomenen centraal, waarover het bijbehorende filmpje wordt gelanceerd. Alle partijen besteden dan op hetzelfde moment aandacht aan het betreffende fenomeen via hun eigen communicatiekanalen. Acteur Kees Hulst, bekend van de serie ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, is de hoofdrolspeler van de filmpjes en ambassadeur van de campagne. Daarnaast wordt elke week een webinar gehouden met experts op het thema van die week, waar ook meer inhoudelijke adviezen en tips worden gedeeld.

