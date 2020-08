Meer tijd voor de patiënt met nieuwe automatische bloeddrukmeters

Oogcontact maken met de patiënt, en niet meer met de computer. Dankzij de nieuwe automatische bloeddrukmeters, hoeven verpleegkundigen de bloeddruk, temperatuur, hartslag en zuurstofsaturatie van een patiënt niet meer handmatig in te voeren. De waardes komen meteen in het elektronisch patiëntendossier HiX te staan. Ook berekent het apparaat automatisch de Early Warning Score (een score waarmee je vroegtijdig signaleert dat de gezondheid van de patiënt achteruit gaat).

Het project is een samenwerking tussen verpleegkundigen, MICT en leverancier Welch Allyn. In februari van dit jaar werd de pilot op de afdelingen Cardiologie en Dagbehandeling afgerond. Door het coronavirus werd de apparatuur sneller ingevoerd in de rest van het huis, waardoor nu bijna alle afdelingen overgestapt zijn. “Zelden is een oplevering van een nieuwe technologie zo goed ontvangen” glundert projectleider MICT Ramon van Hoek. “Het was in deze crisistijd zeer eervol en dankbaar werk om onze zorgverleners hiermee te kunnen helpen.”

Meer tijd voor de patiënt

De meerwaarde van de automatische bloeddrukmeters is tweeledig. Allereerst is deze manier van werken minder foutgevoelig. Tijdsbesparing is voordeel nummer twee, vertelt coördinerend medewerker Cardiologie Melvin van der Geld: “Een patiënt wordt standaard drie keer per dag gemeten. In de ochtenddienst neem je al gauw tien patiënten voor je rekening. Ik moet dan meten, de gegevens onthouden, de COW (computer op wielen) naar binnen rijden, en vervolgens alles invoeren. De tijd die ik win dankzij de koppeling met het patiëntendossier, kan ik op een andere manier teruggeven aan de patiënt. Wij willen niet meer terug naar de oude situatie.”

Hoe werkt de automatische bloeddrukmeter?

Nadat de verpleegkundige de waarden heeft gemeten en gevalideerd, worden deze doorgestuurd naar HiX. Op die manier staan de waarden meteen op de juiste plek in het dossier, inclusief datum, tijd en naam van de betrokken verpleegkundige.

Bron: JBZ