thinkproject wint aanbesteding ziekenhuisconcept 2030 in Wenen

thinkproject heeft de aanbesteding van het ‘ziekenhuisconcept 2030’ van de Vienna Healthcare Association gewonnen. Dit masterplan behelst de herstructurering en ontwikkeling van alle ziekenhuizen in Wenen. thinkproject voldeed met een reeks oplossingen aan alle voorwaarden om het digitale bouwbestand, inclusief alle noodzakelijke releaseprocessen, op één platform te kunnen weergeven.

thinkproject is een Europese SaaS-leverancier op het gebied van constructie en engineering en kwam na een reeks kwalitatieve en kwantitatieve analyses als winnaar uit de bus. Het externe projectmanagement ziet de inzet van een collaboration platform als cruciaal voor het succes van de implementatie. Het investeringsbudget is circa 2,7 miljard euro voor een aantal deelprojecten.

Topgeneeskunde

Om topgeneeskunde op het hoogste internationale niveau te kunnen garanderen, zijn doelstellingen vastgelegd en is een algemene planning voor de klinieken in Wenen opgesteld. Alle bouwactiviteiten zullen in 2040 voltooid zijn en dan zullen er moderne constructies zijn gecreëerd.

De expertise van zes klinieken, gebundeld in drie regio’s, wordt samen met de University Clinic AKH Vienna gebruikt om de hoge kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst te kunnen waarborgen. De ziekenhuizen worden de komende jaren gerenoveerd, uitgebreid en voorzien van de modernste technieken. De gemaakte afspraken en algemene planning geven duidelijk aan welke diensten in welke kliniek moeten worden aangeboden.

Breed scala aan diensten

Doorslaggevend voor het toekennen van dit project aan thinkproject waren niet enkel commerciële overwegingen. Ook het flexibel kunnen ontwikkelen van een breed scala aan diensten die voldoen aan de eisen van klanten en die ook kunnen worden aangepast als die wensen in de loop van het project veranderen. “We zijn verheugd dat we onze expertise als Europa’s leidende leverancier van Construction Intelligence-oplossingen en onze 20 jaar ervaring met digitale oplossingen in een omvangrijk bouwproject als dit kunnen inbrengen”, aldus CEO Gareth Burton van thinkproject.

Common Data Environment (CDE)

Van planning via workflows tot kostenbeheersing. De Common Data Environment (CDE) van thinkproject ondersteunt het bouwproject in alle fasen en vanuit meerdere perspectieven.

Over de Vienna Health Association

Vienna Health Association (Wiener Gesundheitsverbund) is de grootste zorgverlener in Oostenrijk en de ruggengraat van het gezondheidszorgsysteem van Wenen. Zo’n 30.000 werknemers in acht klinieken, negen verpleeghuizen en het Ybbs Therapy Centre zorgen ervoor dat inwoners van de federale hoofdstad altijd de beste medische, verpleegkundige en therapeutische zorg krijgen.

Bron: https://gesundheitsverbund.at