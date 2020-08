Vanaf 6 augustus hitteplan van kracht

Het is warm. En het wordt nog veel warmer de komende dagen. Voor veel mensen betekent dat genieten op het strand of in de tuin. Voor anderen is het niet zo fijn en voor groepen kwetsbare mensen brengt het hete weer zelfs risico’s met zich mee. Daarom activeert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vanaf 6 augustus 2020 het Nationaal Hitteplan. Ook geldt er een smogwaarschuwing. Extra opletten kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken.

Het Nationaal hitteplan en de smogwaarschuwing gelden voor heel het land. Volgens het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut kan het warme weer nog tot na het weekend aanhouden.

Maatregelen tegen klachten door heet weer

Drink voldoende;

Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon;

Zoek de schaduw op;

Smeer de huid in met zonnebrandcrème;

Beperk lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond;

Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning;

Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Aanhoudende hitte

Het Nationaal Hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Het hitteplan is vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting.

Bron: RIVM