Coronacijfers week 31: Aantal COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijken

Het Nivel volgt hoeveel patiënten er wekelijks een eerste contact hebben met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten. Dit doen we aan de hand van de gegevens die huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn registreren.

Deze cijfers maken deel uit van het Dashboard Coronavirus en zijn een aanvulling op de cijfers van COVID-19-meldingen van de GGD’en en de cijfers van ziekenhuisopnames en sterftegevallen in verband met COVID-19.

Cijfers tot en met 2 augustus 2020 (week 10-31)



Cijfers uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn laten zien dat er grote regionale verschillen zijn: in week 31 registreerden huisartsen in Gelderland en Zuid-Holland rond de achttien patiënten met COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners, terwijl huisartsen in Groningen en Zeeland geen patiënten met deze klachten registreerden.

Hieronder ziet u per provincie het aantal mensen dat in week 31 voor het eerst contact met de huisartsenpraktijk opnam vanwege COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners. Bekijk alle scores in de factsheet.

Meer weten?



Al onze COVID-19-cijfers in de huisartsenpraktijk vindt u op de overzichtspagina Cijfers COVID-19 in de huisartsenpraktijken binnen Corona Actueel, waarin u informatie aantreft over al ons corona-onderzoek.

Een deel van de deelnemende huisartsenpraktijken, de Nivel Peilstations, neemt monsters af bij een aantal patiënten met griepachtige klachten. Deze worden door het RIVM onderzocht op onder meer SARS-CoV-2. De resultaten zijn te vinden op onze Surveillance-pagina, samen met al onze wekelijkse cijfers over gezondheidsproblemen.

Over ons onderzoek



Voor het vaststellen van deze cijfers maken we gebruik van de deelnemende huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Gegevensverzameling

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Bron: Nivel