Hartpatiënt? Bewegen belangrijk maar blijf de hitte de baas!

Bewegen in de hitte voor hartpatiënten, maar neem voorzorgmaatregelen

Bewegen is erg belangrijk voor hartpatiënten. Een half uur per dag bewegen met een behoorlijke intensiteit kan al een aanzienlijke bijdrage leveren aan de (secundaire) preventie van hart- en vaatziekten. Bij het naderen van de zomer is het verstandig om even stil te staan bij de extra risico’s die het sporten in de hitte met zich mee kunnen brengen. Dit artikel is bedoeld om ook tijdens hete zomers of verblijf in het buitenland te kunnen blijven bewegen. Het motto luidt: ‘blijf de hitte de baas’.

Voorzorgsmaatregelen Uiteraard is het niet de bedoeling om te stoppen met bewegen vanwege de risico’s van oververhitting. Wel is het zaak om goede voorzorgsmaatregelen te treffen. Wat kan je zoal doen? 1. Vermijd zware inspanningen in de volle zon en tijdens het warmste deel van de dag (12-15 uur). Zoals mensen uit warme landen dit ook vermijden en tussen de middag zelfs siesta houden. 2. Zorg voor acclimatisatie. Als de temperatuur met 5 graden stijgt heb je ongeveer 3 dagen nodig om hieraan te wennen. Door de acclimatisatie is het lichaam beter bestand tegen de hitte. Het lichaam zal sneller beginnen met zweten en het zweten verloopt efficiënter. Ook zal de bloedsomloop door de acclimatisatie adequater reageren. Door sneller en effectiever vocht uit de rest van het lichaam te mobiliseren zal het lichaam het bloedvolume beter op peil kunnen houden. De bloeddruk blijft dan ondanks de sterke huiddoorbloeding beter gehandhaafd. Duizeligheid, onwel worden en flauwvallen zullen minder snel optreden. Acclimatisatie levert een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de hittetolerantie. Je kan acclimatiseren door van te voren te oefenen in een verwarmde omgeving. 3. Zorg voor een goed uithoudingsvermogen. Mensen met een beter duuruithoudingsvermogen hebben een betere warmtetolerantie. 4. Vul het vocht tijdig en op een goede manier aan. Bij langdurige blootstelling aan de hitte moet men ook zouten aanvullen. Doe dit met name door tijdens de maaltijden een geringe hoeveelheid zout extra te gebruiken (ca. 5 gram per dag extra). Het toedienen van extra zout is echter alleen maar zinvol als het vochtverlies voldoende wordt aangevuld. 5. Draag geschikte sportkleding; dit kan bijdragen aan een goede warmte-afvoer. Zorg voor kleding gemaakt van ademende stoffen. Door de open structuur van deze stoffen kan de wind hier gemakkelijk door heen waaien. De verdamping van het zweet verloopt dan gemakkelijker. 6. 6. Draag een wit hoofddeksel, dan wordt er (door straling) minder warmte op het hoofd overgebracht. De kerntemperatuur loopt dan minder op. 7. Zorg voor koeling, dit kan ook verlichting brengen, koel met name nek, oksels en liezen. 8. Kies bij hoge temperaturen een geschikte bewegingsvorm, de kans op oververhitting is geringer bij fietsen en zwemmen, dan bij lopen. 9. Pas de intensiteit van het bewegen aan, doe het wat rustiger aan bij hoge temperaturen. Hartpatiënten die beta-blokkers gebruiken moeten er rekening mee houden dat de warmte-afgifte moeilijker kan verlopen door de invloed van de medicatie op de huiddoorbloeding. De lichaamstemperatuur kan hierdoor sneller oplopen. Samenvattend: Het is goed om te bedenken dat het bewegen in de hitte extra belastend is voor het hart. Probeer wel te blijven bewegen maar tref de juiste voorzorgsmaatregelen en pas de intensiteit aan. Kijk uit voor te veel forceren, dit vergroot de kans op een hitte-uitputting of een hitte-beroerte.