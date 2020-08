Wat is de waarde van vitamine D in de preventie en behandeling van COVID-19?

Vitamine D is niet alleen van vitaal belang voor gezonde botten, tanden en spieren. Een gebrek aan vitamine D kan leiden tot complicaties met het immuunsysteem, die de effecten van het coronavirus kunnen verergeren als je ziek wordt, dat blijkt uit verschillende studies. Van vitamine D wordt al lang aangenomen dat het de immuunrespons positief beïnvloedt. Een rapport dat recent in Clinical Neurology News werd gepubliceerd, benadrukte het belang van de dagelijks aanbevolen dosis vitamine D om je afweer op peil te houden.

Afweer

Het gebruik van vitamine D kan mensen beschermen tegen ernstige complicaties door COVID-19. Het wetenschappelijk bewijs ervan wordt verder onderzocht. Studies in onder andere België laten zien dat mensen met een vitaminetekort twee keer zoveel kans hebben op het ontwikkelen van grote complicaties als zij besmet raken met het coronavirus.

Onderzoekers van de Northwestern University kwamen tot de conclusie dat ernstige uitbraken van COVID-19 in verschillende landen te linken is aan een vitamine D tekort bij de bevolking. Ook een studie van de Vrije Universiteit Amsterdam, toonde aan dat landen met een laag vitamine D-gehalte, ook de landen waren met de hoogste sterftecijfers en meeste besmettingen met COVID-19.

Vitamine D tekort

In de wintermaanden, hebben veel Nederlanders te maken met een vitamine D-tekort. Vitamine D zit onder andere in vis. Maar vitamine D wordt vooral aangemaakt na blootstelling aan zonlicht. In de wintermaanden en als je veel binnen blijft, kom je minder in aanraking met natuurlijk zonlicht. Daarom wordt veel Nederlanders aangeraden vitamine D te slikken. Vooral jonge kinderen, ouderen, mensen met een getinte huidskleur, mensen die weinig buiten komen en zwangere vrouwen geldt het advies om extra vitamine D te nemen. Om vitamine online te bestellen kan je gebruik maken van de Vitaminstore kortingscode.

Donkere huid en vitamine D

In Italië en Spanje, landen de ook hevig getroffen zijn door het coronavirus, is het gehalte van vitamine D ook laag, ondanks een overvloed aan zon. De onderzoekers zeggen dat dit deels komt doordat inwoners in Zuid-Europa een donkerdere huidpigmentatie hebben. Dit vermindert het vermogen van het lichaam om natuurlijke vitamine D te produceren.

De hoogste gemiddelde niveaus van vitamine D zijn te vinden in de Scandinavische landen. Dit komt door een hogere consumptie van levertraan en vitamine D supplementen. Daarnaast wordt vitamine D vaak toegevoegd aan levensmiddelen in Scandinavië. Uit een Indonesische onderzoek van 780 mensen die positief testten op SARS-CoV-2, bleek dat bij 98,9 procent van de geïnfecteerde patiënten een vitamine D-tekort werden gevonden.

Binnen blijven en vitamine D-tekort

In het Verenigd Koninkrijk komt het grootste deel van het vitamine D tekort voort uit een gebrek aan blootstelling aan de zon tussen eind maart en eind september. Echter, tijdens de lockdown zijn mensen veel meer binnen gebleven en hebben dus na maart minder kans gehad zelf vitamine D aan te maken door blootstelling aan daglicht.

Of vitamine D-suppletie bij Europese populaties het risico op infectie of het risico op overlijden kan verminderen, is niet helemaal duidelijk, maar er zijn inmiddels sterke aanwijzingen voor het positieve effect van vitamine D.

Aanbevolen dosering

Vitamine D tabletten zijn goedkoop en het slikken van vitamine D wordt aanbevolen tijdens de lockdown. De NHS adviseert Britten extra vitamine D te slikken. De geadviseerde dosering is ongeveer 10 microgram vitamine D per dag. Grote doses vitamine D worden afgeraden. Doseringen boven de 100 microgram kunnen gevaarlijk zijn en worden alleen toegediend te onder medisch toezicht. Vitaminstore heeft me gevraagd een artikel te schrijven over de vitaminen.