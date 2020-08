Zwemmersjeuk meest voorkomende klacht na het zwemmen in open water

is de meest voorkomende klacht na het zwemmen in open water. De jeuk is het gevolg van huiduitslag die wordt veroorzaakt door larfjes van platwormen. Deze larfjes zijn op zoek naar een watervogel, maar zij komen soms bij zwemmers terecht. Als het diertje in de huid van een mens dringt, sterft het en dat veroorzaakt een klein bultje.Zwemmersjeuk is hinderlijk, maar niet gevaarlijk: de bultjes verdwijnen na een paar dagen vanzelf.

Bacterie of

Besmettingen met bacteriën of blauwalgen komen minder vaak voor, maar zijn wel ernstiger dan zwemmersjeuk. Veel open wateren bevatten fecale bacteriën, afkomstig uit de uitwerpselen van vogels of andere waterdieren. Deze bacteriën kunnen ook via andere zwemmers, toiletlozingen van boten, ongezuiverd rioolwater of landbouwmest in het water terechtkomen.

De meest voorkomende verschijnselen bij een bacteriologische besmetting zijn maag-darminfecties, aandoeningen van de luchtwegen, huidaandoeningen, oor- en oogontstekeningen.

Blauwalg

Soms zorgen blauwalgen voor minder zwemplezier. De verschijnselen van een blauwalg-besmetting worden binnen twaalf uur na het zwemmen zichtbaar: hoofdpijn, huiduitslag, maagkramp, misselijkheid, braken, diarree, koorts, pijnlijke of rode keel, oorpijn, oogirritaties, lopende neus of gezwollen lippen.

Blauwalgen kunnen eveneens maag- en darmstoornissen veroorzaken en levercellen beschadigen. De ziekteverschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan en verdwijnen vanzelf. Het is wel aan te raden om een huisarts te raadplegen, want de symptomen van besmettingen met blauwalgen en ziekteverwekkende bacteriën lijken sterk op elkaar.