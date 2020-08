Thuiswonen als je ouder bent, dat doen we in Nederland steeds langer. En veel mensen wíllen ook niets liever. Maar kán dat allemaal wel op een veilige manier? En hoelang dan? En wie bepaalt dat eigenlijk? En hoe manoeuvreer je je familielid of geliefde met dementie in de juiste richting, terwijl je ze tegelijkertijd ook in hun waarde laat? Iedereen die voor díe zware taak heeft gestaan, weet dat dát een duivelse opdracht is.

Mevrouw Karakoc is een carrière als actrice misgelopen, lijkt het: ze is uiterst charmant en heeft een groot komisch talent, dat zich in een mooie mengeling van Turks, Nederlands en Duits manifesteert. Het lijkt alsof ze alles perfect onder controle heeft, maar de diagnose Alzheimer is zowel hier als in Turkije gesteld. Ze wil het er liever niet over hebben, en áls dat dan moet, dan zo kort mogelijk. Dat ontkennen van haar ziekte heeft ze gemeen met de ontwapenende mevrouw Bot, en met trouwens vrijwel alle andere mensen met dementie die Adelheid en Hugo in Rotterdam-Zuid tegenkomen.



Mevrouw Bot, die met een ontwapenende Rotterdamsheid volhoudt dat ze nooit iemand binnen laat en alles nog zelf doet, word intussen bijna volledig ondersteunt door externe zorg. Hoe ga je daar als omgeving om? Moet je haar tegenspreken? Of kan je beter lekker met haar ‘meebewegen’ zodat ze niet in de war raakt, maar jij dus wel een beetje liegt…

Over Thuis op Zuid

In de vierdelige serie Thuis op Zuid dompelen Adelheid Roosen en Hugo Borst zich onder in de Afrikaanderbuurt, een zeer diverse volkswijk op Rotterdam-Zuid met veel ouderen. Daar zetten zij hun zoektocht naar menselijke zorg bij dementie voort. Na alle lessen die Adelheid en Hugo uit de serie In De Leeuwenhoek hebben geleerd, onderzoeken ze dit keer hoe het mensen met dementie vergaat nu zij langer thuis wonen. Hugo en Adelheid proberen waar ze kunnen het deze mensen, alsook hun hulptroepen, ietsje makkelijker en aangenamer te maken.

Thuis op Zuid is een documentaireserie van Human, in coproductie met De Familie Film & TV, onder regie van Maaike de Gruyter. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland.



Thuis op Zuid on Tour

Dit najaar gaan Human en het Humanistisch Verbond met Thuis op Zuid ‘on tour’ in zes steden door heel Nederland. Aan de hand van fragmenten uit de serie gaan mantelzorgers, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, werkgevers en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek. Wat is nodig om langer thuis te wonen met dementie? Hoe kunnen mantelzorgers effectiever ondersteund worden? Wat verwachten we van elkaar en van de overheid, en wat kunnen we zelf? De tour start op 27 oktober in Groningen, en eindigt in het voorjaar van 2021 in Rotterdam.