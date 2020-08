In nood altijd een KNRM-reddingboot

Bij pech alleen na overleg.

Per 17 augustus is de alarmering veranderd van KNRM-reddingboten door de Kustwacht.

Wie in nood verkeert of in gevaar is kan de kustwacht altijd bellen en de KNRM laten varen.

Wie pech heeft op het water, maar niet in gevaar is, moet voortaan zelf de KNRM bellen.

Vanaf 17 augustus moet de Kustwacht worden beschouwd als de 112-centrale.

De Kustwacht coördineert alle noodroepen voor hulp op het water, maar niet meer de pechhulp. Daarmee wordt ten onrechte bij velen de indruk gewekt dat de KNRM daar niet meer voor vaart.

Ook voor pechhulp kan de KNRM ingeschakeld worden. Dat gebeurt dan niet via de Kustwacht maar na overleg via de KNRM alarmcentrale, om te beoordelen welke hulp nodig is en of daarvoor een reddingboot moet varen.

De KNRM is voorstander van deze nieuwe werkwijze, want het geeft rust op het water. Er is niet altijd haast geboden, zodat de vrijwilligers afspraken kunnen maken over het tijdstip van hulp bieden.

Bron: KNRM