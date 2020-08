Door dit boek wist ADELE haar lichaam én leven compleet te transformeren

1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

‘Als je er klaar voor bent, dan zal dit boek je brein door elkaar schudden en je ziel laten schreeuwen. Ik ben zo klaar voor mezelf na het lezen van dit boek. Alsof ik voor de eerste keer ooit in mijn lichaam zit. Wow. Iedereen die het vermogen heeft om echt los te laten en aan haar eigen verlangens voor een dierbaar leven over te geven – doe het. Lees het. Beleef het. Oefen het. … Je bent een absolute Don Glennon’ ? ? – ADELE (link naar het Instagram bericht)

Ongetemd leven is dé NY Times Bestseller van Glennon Doyle en staat al meer dan 22 weken in de lijst. In deze meest onthullende en krachtige memoires van Glennon tot nu toe, verkent de activiste, spreker en bestsellerauteur de vreugde en vrede die we ontdekken als we stoppen met ernaar te streven om aan de verwachtingen van anderen te voldoen en de stem diep in onszelf te gaan vertrouwen.

Soulvol en opzwepend, krachtig en teder: Ongetemd leven is zowel een intieme memoires als een opwindende wake-up call.

Het is het verhaal van hoe een vrouw leerde dat een verantwoordelijke moeder niet iemand is die langzaam sterft voor haar kinderen, maar iemand die hen laat zien hoe ze volledig kunnen leven.

Het is het verhaal van het omgaan met echtscheiding, het vormen van een nieuw gemengd gezin en ontdekken dat de gebrokenheid of heelheid van een gezin niet afhangt van de structuur, maar van het vermogen van elk lid om zichzelf te zijn.

En het is het verhaal van hoe ieder van ons grenzen kan leren stellen, vrede kan sluiten met ons lichaam, onze woede en liefdesverdriet te eren en onze oprechtste, wildste instincten mag ontketenen zodat we vrouwen worden die naar onszelf kunnen kijken en zeggen: wat een vrouw!

Ongetemd leven laat ons zien hoe we echt dapper kunnen zijn. Want, zoals Glennon benadrukt: hoe moediger we zijn, hoe gelukkiger we worden.

Lof over Ongetemd leven:

‘Ongetemd leven zal vrouwen bevrijden – emotioneel, spiritueel en fysiek. Het is fenomenaal.’ – Elizabeth Gilbert



‘Sommige boeken pakken je stevig vast en schudden je wakker; andere boeken stelen je hart. In Ongetemd leven doet Glennon Doyle allebei.’ – Brené Brown



‘Zo vol inzicht over wat het betekent om vrouw te zijn. Ik zweer dat ik in elk hoofdstuk stukken heb gehighlight.’ – Reese Witherspoon

Bron: Kosmos