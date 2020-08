Hoe zorg je ervoor dat je lekkerder in je vel zit?

Minder uitjes, beperkte bewegingsvrijheid, angst voor nog een coronagolf: het zijn onzekere tijden. En dat eist zijn tol op onze mentale gezondheid. Het is dan ook heel normaal om je nu gefrustreerd, boos, bang, neerslachtig of uitgeput te voelen. Maar gelukkig zijn er ook kleine dingen die je kunt doen om je beter te voelen. We vertellen je welke zelfzorg en aanvullende zorgverzekering daarbij kunnen helpen.

Trakteer je lijf

Zorg goed voor jezelf, zodat je immuunsysteem tegen een stootje kan. Grijpen naar snelle koolhydraten, suikers en drankjes met vele calorieën is verleidelijk, omdat ze je tijdelijk een fijn gevoel geven. Maar probeer toch elke dag zo gezond mogelijk te eten en, waar het kan, ongezonde snacks te vervangen voor een gezonder alternatief. Zorg daarnaast dat je altijd genoeg vitamine D binnenkrijgt. Zo hou je een dipje buiten de deur.

Blijf lachen

Vergeet je gebit niet. Misschien sla je uit angst of gemak je periodieke tandartscontrole nu over. Maar een slechte mondgezondheid straalt uit naar de rest van je lijf: het verhoogt je kans op longontsteking, aderverkalking, hart- en vaatziekten en hersenaandoeningen als dementie.

Ga daarom altijd tweemaal per jaar langs bij de tandarts en mondhygiënist, óók als je geen klachten hebt. Zo kunnen gaatjes, ontstoken tandvlees of andere beginnende gebitsproblemen tijdig worden verholpen én kun je grote, pijnlijkere ingrepen vermijden. Met een passende tandartsverzekering kun je de meeste tandartskosten door de verzekeraar laten dekken, zodat je deze niet meer uit eigen zak hoeft te betalen.

Laat je spieren werken

Het is wetenschappelijk bewezen dat lichaamsbeweging je stemming verbetert en de kans op een depressie verkleint. Sporten en bewegen houdt je lichamelijk én geestelijk in vorm.

Dat betekent niet dat je dagelijks een bootcampsessie moet afvinken. (Tijdens tropische temperaturen is dat ook zeker niet aan te raden.) Wandel door het park, fiets een stukje, neem de tuin onder handen of doe lichte yoga-oefeningen. Dat telt ook als lichaamsbeweging.

Perfect slaapritme

Regelmaat en structuur zorgen dat je prettig(er) je bed uitrolt. Sta dagelijks op dezelfde tijd op en ga rond een vaste tijd naar bed. Doe geen dutjes om slaap in te halen, dit schopt je ritme in de war en werkt averechts.

Richt je op de mooie, kleine dingen in je leven door ‘s ochtends of ‘s avonds één fijne ervaring op te schrijven. Ontspannings- of ademhalingsoefeningen kunnen ook helpen om een negatieve denkspiraal tot een halt te roepen en kalmer in slaap te vallen.

Sluit je niet op

Door je te isoleren ga je je alleen maar neerslachtiger voelen. Zoek elke dag contact met anderen en lucht je hart bij iemand die je vertrouwt. Spreek af met mensen die positief in het leven staan. Ga bijvoorbeeld eens samen wandelen of drink een kop koffie.