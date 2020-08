Kamervragen over ventilatie-voorstel KBO-PCOB

Zorg ervoor dat niet alleen de ventilatie op scholen wordt gecheckt, maar ook die in verpleeghuizen. En zorg ervoor dat mensen veel laagdrempeliger en ook thuis getest kunnen worden. Die oproep deed KBO-PCOB aan het kabinet. De SP ging ermee aan de slag en stelde Kamervragen.

Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen uitbreiden



Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, dat onlangs werd opgericht, gaat scholen helpen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor ventilatie. Doel is dat uiteindelijk alle scholen vóór 1 oktober hun ventilatie hebben gecheckt en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD als de ventilatie niet goed genoeg blijkt. De GGD geeft advies over de maatregelen die de school vervolgens moet nemen. KBO-PCOB wil dat het takenpakket van het coördinatieteam wordt uitgebreid en ook de ventilatie van verpleeghuizen gecheckt wordt. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “In verpleeghuizen verblijven kwetsbare mensen, daar moet de luchtkwaliteit goed zijn. We zijn blij dat de SP dit punt onder de aandacht gebracht van de minister heeft gebracht.”

Thuis testen



De Kamerleden van de SP stelden ook vragen over een andere dringende oproep van KBO-PCOB, namelijk het laagdrempeliger testen van onder meer kwetsbare ouderen die minder mobiel zijn. Manon Vanderkaa: “Een thuiszorgorganisatie in West-Brabant biedt in overleg met de GGD en huisarts vanaf deze week coronatesten aan bij kwetsbare ouderen thuis. Binnen 24 uur is het resultaat bekend. Wij willen dat dit landelijke navolging krijgt”.

Reactie van de minister



De antwoorden van de minister verwachten we over enkele weken. We houden u op de hoogte!

Bron: KBO=PCOB