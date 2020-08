Thuis Op Zuid: de zorgjungle

Aflevering 3 – De zorgjungle



Case-managers, ouderenwerkers, wijkverpleegkundigen, huisartsen, ambtenaren van verschillende diensten, schoonmakers, mantelzorgers: dagelijks komen ze over de vloer bij ouderen met dementie. Adelheid Roosen en Hugo Borst onderzoeken de zorgjungle waar thuiswonenden met dementie in terecht komen en zetten hun zoektocht naar menselijke zorg voort in de derde aflevering van Thuis op Zuid.

Hugo en Adelheid ontmoeten mevrouw Martijn, die vasculaire dementie en Alzheimer heeft, en samenwoont met haar volledig van haar afhankelijke dochter Nataly. Een leger van hulpverleners belt iedere dag aan, de een voor een prikje, de volgende voor de kapotte bel, een dochter voor de dagelijkse pan rijst, en zo gaat het maar door. Eén van hen is wijkverpleegkundige Betty, een dijk van een vrouw die ‘stukjes liefde sprenkelen’ als kern van haar zorg ziet.

Hoe te ontsnappen aan de zorgjungle?

Adelheid maakt een uitstapje naar Amsterdam. Ze bezoekt het door hoogleraar langdurige zorg en dementie Anne-Mei The ontwikkelde Huis van de Tijd, dat de protocollen van de reguliere zorg zo lang mogelijk buiten de deur probeert te houden. Djoeke, eigenaresse van een lampenwinkel, moest van haar huisarts, nadat de diagnose Alzheimer gesteld was, onmiddellijk stoppen met haar winkel. Het Huis van de Tijd helpt Djoeke nu met het runnen van haar zaak.

Tot slot bereiden Adelheid en Hugo een verrassing voor, in Rotterdam-Zuid, voor Djoeke en alle andere mensen met dementie die ze hebben ontmoet.

Over Thuis op Zuid

In de vierdelige serie Thuis op Zuid dompelen Adelheid Roosen en Hugo Borst zich onder in de Afrikaanderbuurt, een zeer diverse volkswijk op Rotterdam-Zuid met veel ouderen. Daar zetten zij hun zoektocht naar menselijke zorg bij dementie voort. Na alle lessen die Adelheid en Hugo uit de serie In De Leeuwenhoek hebben geleerd, onderzoeken ze dit keer hoe het mensen met dementie vergaat nu zij langer thuis wonen. Hugo en Adelheid proberen waar ze kunnen het deze mensen, alsook hun hulptroepen, ietsje makkelijker en aangenamer te maken.

Thuis op Zuid is een documentaireserie van Human, in coproductie met De Familie Film & TV, onder regie van Maaike de Gruyter. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland.



Thuis op Zuid on Tour

Dit najaar gaan Human en het Humanistisch Verbond met Thuis op Zuid ‘on tour’ in zes steden door heel Nederland. Aan de hand van fragmenten uit de serie gaan mantelzorgers, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, werkgevers en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek. Wat is nodig om langer thuis te wonen met dementie? Hoe kunnen mantelzorgers effectiever ondersteund worden? Wat verwachten we van elkaar en van de overheid, en wat kunnen we zelf? De tour start op 27 oktober in Groningen, en eindigt in het voorjaar van 2021 in Rotterdam.

Aflevering 3 – De zorgjungle

Woensdag 16 september 2020 om 20:25 uur op NPO 2 en NPO Start

Bron: HUMAN