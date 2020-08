Evalan ontwikkelt ademhalingsfrequentie-sensor

Het Amsterdamse IoT-bedrijf Evalan neemt deel aan Nextperception, een nieuw Europees project dat zich richt op het ontwikkelen van intelligente sensing-technologie voor de volgende generatie oplossingen voor de gezondheidszorg en de auto-industrie. Evalan ontwikkelt binnen dit project een ademhalingsfrequentie-sensor specifiek voor cardiale zorg.

Sensing-technologie is een onderdeel geworden van het dagelijks leven en mensen vertrouwen steeds meer op dergelijke systemen, ook in de gezondheidszorg en in het verkeer. De nauwkeurigheid en het tijdig nemen van beslissingen hangen af van het vermogen van de systemen om een goed begrip op te bouwen van zowel mensen als hun omgeving. Het is cruciaal dat deze detectie- en redeneringstechnologieën veilig en betrouwbaar zijn. Het NextPerception-project is gericht op het ontwikkelen van veelzijdige, veilige, proactieve en slimme sensorsystemen.

Verbeteren van patiëntgerichte zorg



Een van de use cases is gericht op continue gezondheidsmonitoring die patiëntgerichte zorg en de actieve rol van patiënten in het zorgproces ondersteunt. Hierbij gaat het vooral om integrale vitaliteitsbewaking waarbij technologieën worden ontwikkeld die gezondheid, gedrag en activiteiten van patiënten meten en bewaken, vooral van patiënten die meer medische aandacht of zorg nodig hebben. De rol van Evalan in deze use case is het ontwikkelen van een ademhalingsfrequentie-sensor, specifiek voor cardiale zorg. Deze sensor kan ervoor zorgen dat patiënten sneller naar huis mogen en beter begeleid worden zodat de kans klein is dat ze weer naar het ziekenhuis moeten.

Henk Schwietert, CEO van Evalan, over het project: “De draadloze ademhalingsfrequentie-sensor die wij in dit project samen met Europese topinstituten ontwikkelen past in de strategie die wij hebben uitgezet; het toepassen van onze IoT-kennis in de gezondheidszorg. We ontwikkelen oplossingen die optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van nieuwe technologie. De toepassingen variëren van een integraal smart care concept voor ziekenhuizen, tot wearables en individuele sensoren. NextPerception sluit hier naadloos bij aan.”

Europese samenwerking



Het NextPerception-project is in mei 2020 van start gegaan en duurt drie jaar. In totaal bestaat het consortium uit 43 partners uit zeven landen die zowel het bedrijfsleven als de academische wereld vertegenwoordigen. Het project wordt gecoördineerd door het VTT Technical Research Center of Finland en gezamenlijk gefinancierd door de Europese Commissie en de nationale financieringsinstanties in het kader van de gemeenschappelijke onderneming ECSEL.