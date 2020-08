Meer beenamputaties door lockdown in de zorg. Podotherapeuten ontwikkelen app om dit tegen te gaan.



Zondag 23 augustus bereikte een artikel van de NOS ons waaruit blijkt dat het aantal beenamputaties gestegen is als gevolg van de lockdown in de zorg afgelopen voorjaar. Hiermee werd een stukje angst van de diabetespodotherapeuten van RondOm Podotherapeuten werkelijkheid. Tijdens de eerste weken van de lockdown was het voor patiënten met een ulcus (wond aan de voet) niet meer vanzelfsprekend alle noodzakelijke zorg te krijgen die voorheen zo ‘normaal’ was. Dit had zo zijn gevolgen…





Waar ging het mis in de zorg?

Het stilvallen van de reguliere zorg heeft in ziekenhuizen geleid tot een toename van het aantal grote amputaties, blijkt uit een rondgang van de NOS langs 17 ziekenhuizen. Met name in Noord-Brabant en Limburg was dat zo.



Dit komt onder andere doordat aan het begin van de coronacrisis veel diabetespatiënten niet naar de huisarts gingen na het ontdekken van een wond aan de voet. Ze wilden de huisarts hier niet mee belasten of waren door covid-19 bang om afspraak te maken. Juist voor deze groep mensen is een regelmatig bezoek aan de huisarts belangrijk; één op de vier diabetespatiënten heeft namelijk te maken met een slechte doorbloeding en een verminderd gevoel in de voeten. Hierdoor wordt de pijn van een wond niet altijd gevoeld en kan de patiënt met de wond blijven doorlopen zonder hier veel last van te hebben, waardoor de wond verergerd. Bovendien kan de wondgenezing trager verlopen wanneer er niet tijdig gehandeld wordt, wat tot zware gevolgen kan leiden.





Ontwikkeling van app voor diabetespatiënten

Al aan het begin van de coronacrisis heeft de NVvP (de beroepsorganisatie voor podotherapeuten) haar zorgen geuit over het mijden van zorg en de verwachte toename van amputaties. RondOm Podotherapeuten speelde hier direct op in door een app te ontwikkelen voor diabetespatiënten.

‘’Diabetespatiënten zijn gezien de situatie rondom het coronavirus meer aangewezen op het zelf verzorgen en controleren van de voeten. Om voetwonden en voetproblemen te voorkomen is een dagelijkse zelfcontrole van de voeten en de juiste zelfzorg cruciaal. ’’vertelt Monique Janssen, diabetespodotherapeut bij RondOm Podotherapeuten.



Ondertussen heeft de app haar nut al dubbel en dwars bewezen. ‘’Op dit moment wordt de app al door ruim 400 diabetespatiënten gebruikt en hebben we 5272 screenings uitgevoerd.’’ vertelt Ellen Nuijten, directeur van RondOm Podotherapeuten. ‘’We hebben op afstand zo’n 166 patiënten met complicaties verder geholpen. Hiervan hadden er 54 een wond. 14 patiënten kregen met spoed een afspraak zodat zo snel mogelijk de juiste zorg geregeld kon worden.

Hoe werkt de app?

De app stuurt diabetespatiënten een dagelijks pushbericht dat vraagt of hij/zij de voeten wil controleren. De patiënt wordt hierbij begeleid met instructiefilmpjes en interactieve vragen. De app werkt met een controlemechanisme: het resultaat van de vragen kan ertoe leiden dat de patiënt gevraagd wordt een foto in te sturen via de app, zodat de podotherapeut de voeten kan beoordelen op afstand. Ook houdt de app bij of de patiënt de app (dagelijks) gebruikt. Wanneer dit niet het geval is, neemt de podotherapeut contact op en zal met de juiste gesprekstechnieken de patiënt motiveren tot betere zelfzorg.

Hoe ziet de toekomst eruit?



Ook nu alle praktijklocaties weer toegankelijk zijn voor patiënten, blijft RondOm Podotherapeuten het gebruik van de app stimuleren. Het doel is dat zoveel mogelijk diabetespatiënten in Nederland de app gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat deze groep bij een tweede coronagolf niet tussen wal en schip valt. De implementatie vraagt echter veel energie. Omdat het iets compleet nieuws is, is het voor veel patiënten een drempel om de app daadwerkelijk te installeren en te gebruiken. Zij kunnen dus alle aanmoediging van hun podotherapeut, zorgverlener en familie gebruiken om met de app aan de slag te gaan.





App is beschikbaar voor andere praktijken

RondOm Podotherapeuten heeft de app niet alleen voor eigen patiënten ontwikkeld. Op dit moment maken al ruim 70 podotherapiepraktijken gebruik van de app. Mochten er praktijken interesse hebben in de app, dan kunnen zij contact opnemen met ellen.nuijten@rondompodotherapeuten.nl. Zie voor meer informatie www.diabetesvoetencheck.nl.

Bron: RondOm Podotherapeuten