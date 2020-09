CTO Zuid en TopSupport blijven samen werken aan (top)sportzorg

Het Centrum voor TopSport en Onderwijs in Eindhoven (CTO Zuid) en medisch sportgezondheidscentrum TopSupport werken al 10 jaar intensief samen. Het samenwerkingsverband is opnieuw met een jaar verlengd. TopSupport, onderdeel van St. Anna Zorggroep, blijft hiermee (sport)medische begeleiding bieden aan de (top)sporters van CTO Zuid met een NOC*NSF status begeleiden en ondersteunen.

”Een mooie voortzetting van de samenwerking waarbij we er samen voor zorgen dat sporters hun doelen halen en beter worden”, aldus Lennart de Jonge (manager TopSupport). Ook Nienke Nijenhuis, manager CTO Zuid, is blij met de samenwerking met TopSupport: “Bij TopSupport kunnen onze sporters optimale medische begeleiding krijgen van ervaren experts die een topsportmentaliteit begrijpen. Dit zorgt ervoor dat topsporters met de juiste begeleiding en betrokkenheid het beste uit zichzelf kunnen halen.”

Optimale medische begeleiding voor topsporters

CTO Zuid, het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Eindhoven biedt de mogelijkheid om op één plek te wonen, trainen en leren. Dit is tot in de puntjes geregeld, zodat talent zich in Brabant optimaal kan concentreren op hun carrière. TopSupport ligt op een steenworp afstand van het CTO complex te Eindhoven en biedt de sporters en hun coaches een volledig pakket aan sportmedische zorg, bestaande uit preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding bij sportletsel.

SCAS gecertificeerd

TopSupport is SCAS gecertificeerd voor het behandelen en begeleiden van topsporters en verzorgt al jaren succesvol de medische en sportmedische werkzaamheden voor diverse topsportverenigingen zoals PSV, VVV Venlo en de nationale hockeyselecties.

Jarenlange expertise

De St. Anna Zorggroep is met haar medisch sportgezondheidscentrum TopSupport hét expertisecentrum voor sport- en beweegzorg in de regio Zuidoost Brabant. Het verzorgt naast de begeleiding van CTO Zuid al jarenlang de (sport)medische begeleiding van diverse topsportorganisaties zoals de KNZB, KNHB, KNHS en de KNVB. Ook is St. Anna Topsupport al jarenlang medisch partner van PSV.



Medisch sportgezondheidscentrum TopSupport behandelt zowel topsporters als breedtesporters en biedt een volledig pakket van sportmedische zorg: snel en met hoge kwaliteit.

Fysiotherapeut Guus Gilsing (TopSupport) behandelt Celine van Duijn (CTO-topsporter en schoonspringster).

Bron: TopSupport