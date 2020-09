“

“Jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een handicap of ziekte vinden vaak moeilijk werk. Een opleiding of studie biedt een goede start op de arbeidsmarkt. Studeren werd voor jonggehandicapten alleen niet aantrekkelijk gemaakt. De vrees voor het wegvallen van de uitkering, belette hen om een studie op te pakken. Die vrees nemen we nu weg.”

Het nieuwe studiejaar is van start gegaan. Hiermee gaan ook de eerste wijzigingen van de wet Vereenvoudiging Wajong in. Wajongers die studeren gaan erop vooruit. En jonggehandicapten die willen gaan studeren, worden niet langer meer gekort op hun uitkering.

Studeren is vanaf dit studiejaar financieel aantrekkelijker voor alle Wajongers. Dat staat in de nieuw aangenomen wet Vereenvoudiging Wajong. Eind mei is deze wet aangenomen door de Eerste Kamer. De meeste maatregelen gaan in op 1 januari 2021. Vanaf 1 september 2020 veranderen de regels echter al voor het volgen van een opleiding met Wajong.

Studeren wordt aantrekkelijker

Het uitgangspunt voor iedereen binnen de Wajong is dat studeren niet nadelig is. Wel gelden er voor Wajong2010 en Wajong2015 net iets andere regels. Per 1 september ontvangen Wajongers met arbeidsvermogen en recht op Wajong2010 maximaal 70% van het Wettelijk Minimumloon (WML) als uitkering wanneer zij studeren. Wajongers zonder arbeidsvermogen en recht op Wajong2010 ontvangen maximaal 75% van het WML als uitkering wanneer zij studeren. Dit was in beide gevallen 25% van het WML.

Voor Wajongers met Wajong2015 verviel tot nu toe het volledig recht op de uitkering zodra zij een opleiding gingen volgen. Deze maatregel vervalt per 1 september 2020. Wajongers met recht op Wajong2015 behouden vanaf 1 september hun uitkering als ze gaan studeren. Jonggehandicapten die al studeren maar geen arbeidsvermogen hebben, komen mogelijk in aanmerking voor Wajong2015.

Kijk voor de voorwaarden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-wajong

Bron: Overheid