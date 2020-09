Vakbonden in alternatieve troonrede: 2,25 miljard extra nodig voor zorg

De vakbonden FNV, FBZ en CNV hebben berekend dat er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig is om de problemen in de zorg het hoofd te bieden. ‘Met twee eenmalige bonussen zijn de werkdruk en het personeelstekort echt niet opgelost.’ Dat zei verpleegkundige Anique Landzaad donderdagochtend in de alternatieve troonrede die zij uitsprak namens de vakbonden en al haar collega’s in de zorg en welzijn.

Over twaalf dagen is het Prinsjesdag en wordt de overheidsbegroting voor 2021 gepresenteerd. Om duidelijk te maken dat er meer geld nodig is voor de ruim 1 miljoen medewerkers in de zorg en welzijn, organiseerden FNV, FBZ en CNV een kleinschalige bijeenkomst, waar zo’n dertig medewerkers fysiek bij aanwezig waren en die online live was te zien.

Waardering blijft uit



De bijeenkomst maakt deel uit van de campagne #een10voordezorg, die de bonden zijn gestart omdat ze zich grote zorgen maken over de uitblijvende waardering voor zorgmedewerkers. Een structureel betere beloning is in hun ogen nodig om te voorkomen dat mensen massaal de zorg verlaten. Ze willen dat de politiek, bovenop het bestaande budget van werkgevers, nog eens 2,25 miljard euro extra vrijmaakt, waarvan 1,5 miljard voor betere salarissen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk en het aanpakken van personeelstekorten.

Laat ons niet in de kou staan



‘Of je nu werkt in een algemeen of universitair ziekenhuis, een GGZ- of gehandicaptenzorginstelling, verpleeg- of verzorgingshuis, de thuiszorg of eerstelijnszorg, of als ambulant werkende; iedereen werkt iedere dag keihard om de zorg draaiende te houden. Helaas was er een coronacrisis voor nodig om duidelijk te maken waarom ons werk zo belangrijk is’, aldus Landzaad in de alternatieve troonrede. Zij benadrukte dat het voelt alsof de politiek de zorg in de kou laat staan. ‘Zorgmedewerkers zijn de motor van onze gezondheid en dus ook van onze economie. Ze verdienen blijvende waardering en respect, in plaats van eenmalig applaus.’

Tientallen lege ziekenhuisklompen



Na afloop van de troonrede legden de aanwezige medewerkers tientallen lege ziekenhuisklompen neer als symbool voor het personeelstekort. In 2022 wordt een tekort van 80.000 medewerkers in de zorg verwacht.

Vlogjes zorgmedewerkers



Op het YouTube-kanaal #een10voordezorg zijn in aanloop naar Prinsjesdag vlogjes te zien van zorgmedewerkers die vertellen wat hun vak zo mooi maakt, maar ook waarom het steeds zwaarder wordt om dat vak uit te oefenen. Landzaad: ‘Steeds minder jonge mensen kiezen voor de zorg en degenen die het wel doen, haken snel weer af. Er moet écht iets gebeuren om dit vak aantrekkelijker te maken.’