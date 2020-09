Oud-voorzitter Piet Batenburg van het Catharina Ziekenhuis koninklijk onderscheiden

Piet Batenburg is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding tijdens zijn afscheidssymposium van het Catharina Ziekenhuis. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven reikte de onderscheiding uit.

Batenburg is sinds 2008 werkzaam als voorzitter Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Daarvoor was hij bestuurder in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De loopbaan van Batenburg begon in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Daar was hij werkzaam als internist.

Tijdens zijn bestuursperiode in het Catharina Ziekenhuis ontwikkelde het regionale ziekenhuis zich tot een topklinische instelling met heel Zuid-Nederland als verzorgingsgebied. Op dit moment beschikt het ziekenhuis over 23 van de 25 topklinische functies. Daarmee is het te vergelijken met een academisch centrum. Onder leiding van Piet Batenburg breidde het aantal hoogleraren uit tot 13. In het ziekenhuis wordt al jaren baanbrekend onderzoek verricht dat tot gezaghebbende publicaties leidt.

Regionaal samenwerkingsverband

Batenburg stond ook aan de wieg van de oprichting van e/MTIC. Het samenwerkingsverband tussen drie ziekenhuizen, de TU/e en Philips met als doel innovatieve zorgbehandelingen sneller beschikbaar te maken voor patiënten. Ook was Batenburg enkele jaren voorzitter van Santeon, het samenwerkingsverband van zeven grote topklinische ziekenhuizen.

Tijdens zijn voorzitterschap bouwde het ziekenhuis een compleet nieuw hartcentrum, het grootste van Nederland. Daarnaast had hij veel aandacht voor het Catharina Kanker Instituut. Zo worden in het ziekenhuis complexe kankeroperaties uitgevoerd voor onder meer patiënten met slokdarmkanker, darmkanker en gynaecologische kanker. Voor onder meer endeldarmkanker worden patiënten uit heel Nederland naar het ziekenhuis doorverwezen.

Naast zijn werk als voorzitter Raad van Bestuur bekleedt Batenburg nog altijd diverse maatschappelijke nevenfuncties. Zo is hij onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van het Oogziekenhuis in Rotterdam en van de Nierstichting. Ook is hij vice-voorzitter van de Raad van commissarissen van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.

