Unilabs voltooit geslaagde overname Saltro en breidt zijn aanwezigheid op de Nederlandse markt verder uit

Unilabs, de toonaangevende Europese leverancier van diagnostische diensten, heeft de overname van Saltro, een van de grootste en meest innovatieve diagnostische kenniscentra in Nederland, afgerond. ‘Wij heten Saltro van harte welkom in de Unilabs-familie’, zo zegt Michiel Boehmer, Directeur en COO bij Unilabs. ‘Saltro werkt intensief samen met partners en heeft een indrukwekkende staat van dienst als het gaat om het leveren van hoogwaardige diagnostiek en het investeren in veelbelovende segmenten zoals betrouwbare zelftesten en oplossingen voor point of care testing.

De afgelopen tijd heeft Saltro samen met hun Nederlandse partners een voortrekkersrol ingenomen in de strijd tegen COVID-19. ’‘Wij zijn ervan overtuigd dat de toetreding tot Unilabs een belangrijke stap is in de richting van de noodzakelijke innovatie en ontwikkeling in de diagnostiek. We kijken ernaar uit onze dienstverlening richting onze klanten, zowel zorgvragers als zorgprofessionals, voort te zetten’, aldus Esther Talboom-Kamp, Bestuursvoorzitter bij Saltro.

‘Unilabs is een sterke internationale speler en richt zich net als Saltro op geïntegreerde diagnostiek en de mogelijkheid voor patiënten om via innovatieve technologieën de regie over hun zorg in eigen hand te nemen. De corona-pandemie laat overduidelijk zien hoe belangrijk het is de patiëntenzorg verder te digitaliseren.’ De overname betekent voor Unilabs een substantiële uitbreiding op de Nederlandse markt.

Op dit moment levert Medlon, ook onderdeel van Unilabs, de medische diagnostiek in het oosten van het land. De overname van Saltro zorgt ervoor dat Unilabs een van de grootste en meest uitgebreide leverancier van diagnostische diensten in Nederland wordt.Nicolas Ploquin, Regional Director voor de Benelux, Frankrijk en Spanje bij Unilabs, gaat er samen met de teams uit Nederland aan werken om Saltro te integreren in de Unilabs-familie ensamengaan zij de Nederlandse activiteiten vormen tot een organisatie van wereldklasse waarin de deskundigheid van zowel Saltro als Medlon volledig tot zijn recht komt.

Bron: Saltro