Over ons gevecht tegen kanker en wat je zelf kunt doen

Op donderdag 17 september 2020 verschijnt:

KANKERVRIJ

Gemiddeld krijgen vier op de tien Nederlanders en Belgen tijdens hun leven te horen dat ze kanker hebben. Dit risico wordt zelfs nog groter voor onze kinderen. De kans dat iemand in je directe familie wordt getroffen door kanker is bijna 100 procent! Kanker is inmiddels onze belangrijkste doodsoorzaak geworden.

Terwijl we al decennialang horen dat kanker spoedig geen dodelijke maar een chronische ziekte zal worden, is de praktijk helaas vaak anders.

William Cortvriendt legt in Kankervrij uit wat kanker is en gaat op zoek naar de onderliggende oorzaken voor het ontstaan. Hij stelt kritische vragen bij de gangbare verklaring dat kanker primair het gevolg is van een genetisch defect. Uit zijn verrassende analyse volgt waarom kanker vaker voorkomt en bovendien dodelijker is bij mensen die minder bewegen, industrieel bewerkte voeding eten en meer last hebben van aandoeningen zoals stress, overgewicht en hoog bloedsuiker.

Gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek laat Cortvriendt zien dat we zelf een aantal maatregelen kunnen nemen indien we kanker hebben. Het blijkt dat deze acties een anti-kanker werking hebben en ook gebruikt kunnen worden om de gebruikelijke behandelingen zoals bestraling en chemotherapie werkzamer en bovendien veiliger te maken.

Kankervrij is een boek dat niemand die te maken heeft met kanker mag missen.

Foto: William Cortvriendt

Bron: Uitgeverij Lucht