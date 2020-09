Linda Hummel nieuwe directeur Leprastichting

Linda Hummel wordt per 1 januari de nieuwe directeur van de Leprastichting. Zij volgt vertrekkend directeur Jan van Berkel op, die deze functie vanaf 2009 vervulde.

Linda Hummel beschikt over jarenlange ervaring in internationale, ontwikkelende en innovatieve organisaties. Eerst in de private sector, later in internationale samenwerking. De afgelopen jaren werkte ze als Director Global Fundraising Development bij Amref Health Africa. Daarvoor was ze van 2005 tot 2018 bij Amref Flying Doctors verantwoordelijk voor communicatie, fondsenwerving en partnerships. Eerder had ze management- en directiefuncties in het bedrijfsleven, onder andere bij Time Magazine en AOL.

Er is vooruitgang

Linda Hummel: “De afgelopen 15 jaar heb ik veel verbeteringen gezien op het gebied van gezondheid in Afrika. Er is dus vooruitgang. Tegelijkertijd zorgt een eeuwenoude ziekte als lepra nog steeds jaarlijks voor 200.000 besmettingen wereldwijd. Een ziekte die tot ernstige handicaps en uitsluiting kan leiden. Daar kunnen we een einde aan maken. Binnen de Leprastichting is er veel deskundigheid, innovatiekracht, ervaring en drive. Ik kijk er dan ook naar uit om mij samen met alle medewerkers in te zetten om deze ziekte terug te dringen en te werken aan het ultieme doel: een wereld zonder lepra”, aldus Linda Hummel over haar nieuwe rol.



Bram van Ojik, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Met de benoeming van Linda Hummel hebben we voor Jan van Berkel een waardige opvolger gevonden. Met haar ruime ervaring in ontwikkelingslanden en haar kennis van communicatie en campagnes kan de Leprastichting een voorlopersrol blijven spelen in de strijd tegen besmetting en tegen het stigma dat mensen met lepra dragen. We kijken dan ook uit naar de samenwerking”.

Bron: Leprastichting