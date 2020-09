SDW start samenwerking met Kringloper Bergen op Zoom

SDW en de Kringloper gaan samenwerken om mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand te begeleiden naar werk. Bestuurders Pascal de Klerk van de Kringloper en Ingrid van Huijkelom van SDW zorg ondertekenden hiervoor afgelopen maandag een overeenkomst. De komende tijd gaan de Kringloper en SDW onderzoeken hoe zij de samenwerking nog verder kunnen uitbreiden. Ingrid Huijkelom: “Vanuit SDW vinden we het belangrijk dat cliënten met een verstandelijke beperking werk doen dat bij hen past, maar zeker ook uitgedaagd worden. Dat kan bij De Kringloper.”

Mooie kansen

Bij De Kringloper bieden ze verschillende soorten werk aan, van inname tot verkoop maar ook het demonteren van elektrische apparaten. “Bij SDW willen wij dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen leven”, legt unitmanager Gerard Bennaars uit. “Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het hebben van een (bij voorkeur betaalde) baan of een andere vorm van zinvolle daginvulling hieraan bijdraagt. Voor de groep mensen die (nog) niet in staat is om een betaalde functie uit te oefenen, is SDW op zoek naar andere vormen van participeren dan de huidige mogelijkheden binnen de eigen organisatie. Zowel SDW als Stichting Kringloper is ervan overtuigd dat er in een samenwerking mooie kansen liggen.”

Als cliënten bij de Kringloper aan de slag gaan, krijgen zij een begeleider van SDW, maar ook ondersteuning op de werkvloer vanuit de collega’s van de Kringloper. “We onderzoeken mogelijkheden om hen begeleiding te bieden op verschillende niveaus, namelijk van werken in een groep met begeleiding vanuit SDW tot aan begeleiding op afstand met begeleiding vanuit de Kringloper, tot aan hopelijk zo zelfstandig mogelijk”, aldus Gerard.

Heb je interesse of wil je meer informatie over dit project? Dan kun je contact opnemen met Startpunt van SDW via telefoonnummer 088-2593010 of e-mail startpunt@sdwzorg.nl

Foto-onderschrift: Ingrid van Huijkelom (SDW) en Pascal de Klerk (Kringloper) tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Bron: BMO Communicatie