Unilabs benoemt dr. Esther Talboom-Kamp tot Chief Innovation Officer Genève

Unilabs, de toonaangevende Europese leverancier van diagnostiek, benoemt dr. Esther Talboom-Kamp (MD MBA PhD) tot hun Chief Innovation Officer.

Esther Talboom-Kamp was sinds 2011 bestuursvoorzitter van het onlangs overgenomen Saltro, een van de grootste en meest innovatieve diagnostische kenniscentra in Nederland. In haar nieuwe rol is Esther verantwoordelijk voor de ontwikkeling van product- en dienstinnovatie voor heel Unilabs. Zij zal rapporteren aan dr. Christian Rebhan, Chief Medical & Operations Officer bij Unilabs.

Geweldige aanwinst

Rebhan: ‘Wij heten Esther van harte welkom in het Unilabs-team. Haar uitgebreide kennis van onze sector, haar ervaring in het digitaal leveren van zorg en haar expertise op het gebied van klantervaring is een geweldige aanwinst voor Unilabs.’

‘Ik ben zeer verheugd dat ik deze rol mag gaan vervullen. Ik kijk ernaar uit om samen met de Unilabs teams in alle landen toekomstbestendige digitale diensten te ontwikkelen voor zowel zorgvragers als zorgprofessionals’, aldus Esther Talboom-Kamp. ‘Innovatieve technologieën spelen een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Het is van groot belang om met digitale applicaties zorgprofessionals te ondersteunen in hun werkproces en zorgvragers de gelegenheid te bieden de regie over hun zorg in eigen hand te nemen.’

Innovatieve technologieën

Esther heeft samen met het Saltro team geïnvesteerd in de ontwikkeling van innovatieve technologieën die mensen zelfregie geven over hun eigen gezondheid; Saltro is omgetoverd in een voorloper op het gebied van diagnostiek. Saltro heeft twee digitale platforms ontwikkeld. Het eerste is DirectLab, waarbij patiënten online een testadvies kunnen inwinnen en dan vervolgens een thuistest kunnen bestellen. Het tweede is een uitslagenportaal waarin patiënten zelf hun laboratoriumuitslagen, inclusief een toelichting in begrijpelijke taal, kunnen bekijken.

Esther is een fervent voorstander van levenslang leren. Kortgeleden promoveerde zij aan het Leids Universitair Medisch Centrum op een onderzoek naar de implementatie van eHealth in de eerstelijnszorg. Daarnaast voltooide zij onlangs het Executive Education Program Disruptive Innovation aan de Harvard Business School. Zij heeft haar studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooid en daar later ook haar MBA behaald.

De overname van Saltro betekent voor Unilabs een substantiële uitbreiding op de Nederlandse markt. Onder leiding van Nicolas Ploquin, Regional Director Frankrijk, Spanje en de Benelux is Unilabs nu nog beter in staat de zorgprofessionals en de zorgvragers in Nederland te bedienen.

Jurgen Woerdman, de nieuwe Chief Operating Officer bij Unilabs Nederland, is verantwoordelijk voor de samenwerking en integratie van Saltro en Medlon. Hierbij wordt hij ondersteund door Cor van Luik, verantwoordelijk voor activiteiten in Oost- Nederland, en door Jacintha Albada Jelgersma voor West-Nederland.

Bron: Saltro