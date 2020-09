Vrijdag in Meldpunt: wachtlijsten door run op griepprik

Door de grote belangstelling voor de griepprik gaan tekorten ontstaan. Dat verwachten bedrijven die de griepprik verzorgen en nu al wachtlijsten hebben voor de vaccinatie tegen de griep. Maar een plaats op de wachtlijst biedt geen garantie op een griepprik, want op is op. Hoe niet naast de griepprik te grijpen? Daarover gaat Meldpunt op vrijdag 11 september om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Niet te onderscheiden van corona

Wijkverpleegkundige Willy Fidder van Zorggroep Noordwest Veluwe maakt haar dagelijkse ronde door Nunspeet. Cliënten die voorheen absoluut geen griepprik wilden of daarover twijfelden krijgen hem nu maar al te graag. Zowel voor Willy zelf als de ouderen die zij verzorgt is het van groot belang om de griepprik te krijgen. Willy wil met name haar cliënten beschermen. Want als griepsymptomen zich voordoen, zoals keelpijn, koorts, niezen en hoesten, zijn die niet te onderscheiden van corona en dreigt quarantaine.

Maar als naast alle ouderen ook bedrijven, onderwijzers en zorgpersoneel massaal de griepprik gaan halen, kunnen tekorten optreden. En door het lange productieproces van een griepvaccin kan er niet bijgemaakt worden. In de studio reageert huisarts Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting.

Buurthuizen in de probemen

Verder in Meldpunt: buurthuizen en wijkcentra raken in de problemen door lagere inkomsten vanwege de coronamaatregelen. Bij wijkvereniging De Gravin – Dubbeldam komen jaarlijks vele duizenden bezoekers biljarten, kaarten, dansen of kegelen. Door de coronacrisis heeft de wijkvereniging een tijd stilgelegen, maar sinds kort worden weer mondjesmaat activiteiten verzorgd. Omdat er veel minder ouderen naar binnen mogen, zijn ook de opbrengsten fors lager. Het wijkcentrum vraagt de verhuurder om een lagere huur, maar die gaat niet zonder voorwaarden akkoord.



Meer wijkcentra en buurthuizen dreigen om te vallen door coronamaatregelen, vertelt Thijs van Mierlo van LSA, de landelijke vereniging van bewonersgroepen.



MAX: Meldpunt

Vrijdag 11 september om 19.20 uur op NPO 2

Presentatie: Elles de Bruin

www.maxmeldpunt.nl | meldpunt@omroepmax.nl

Bron: MAX