Geneesmiddelenbedrijf MSD heeft honderden extra mensen nodig

Terwijl veel organisaties voor grote bedrijfseconomische uitdagingen staan, is dit voor MSD juist de tijd om uit te breiden. Vandaag kondigt het geneesmiddelenbedrijf aan dat het honderden technische collega’s nodig heeft, vooral in de productie van vaccins in Boxmeer. Dat zijn er de komende periode zo’n 200, maar dat aantal kan oplopen tot ruim 400. Het bedrijf legt momenteel ook de laatste hand aan een nieuwe geavanceerde fabriek op deze locatie.

Als operator meehelpen virussen te verslaan

“Als operator meehelpen virussen te verslaan. Dat verandert alles.” Deze slogan zal vanaf maandag overal in de regio te zien zijn. Op billboards langs de snelwegen A67 en A73, online, in printadvertenties en op abri’s. Er werken al ongeveer 1.600 mensen aan diergezondheid in Boxmeer, van onderzoek en ontwikkeling tot productie, verpakking, logistiek en marketing. Maar door de groeiende vraag naar vaccins en geneesmiddelen zijn extra mensen nodig. Veelal in technische functies – variërend van operator of technician tot kwaliteitsspecialist. Mooi werk, waarmee iedere werknemer een bijdrage kan leveren aan de wereldwijde strijd voor gezondheid.





Immense fabriek

De nieuwe banen zijn nodig om aan de groeiende vraag te voldoen naar vaccins voor mensen en dieren over de hele wereld. Vaccins spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de dier- en de volksgezondheid. “In Boxmeer richten we ons al meer dan 60 jaar op innovatieve vaccins om de gezondheid van dieren te verbeteren. De investering in een nieuwe productiefaciliteit weerspiegelt onze inzet”, legt locatiedirecteur Philip Grose (MSD Animal Health, Nederland) uit. Het besluit om uit te breiden werd enkele jaren geleden al genomen. In Boxmeer worden elk jaar meer dan 50 miljard doses (!) gemaakt van ongeveer 100 verschillende vaccins en geneesmiddelen voor dieren in ruim 140 landen.





Hightech

De productie- en verpakkingsfaciliteit in Boxmeer is met allerlei bijzondere technologieën en clean rooms zeer hightech. Dat wordt alleen maar beter met de nieuwe vriesdroogfabriek die eind dit jaar in gebruik wordt genomen. Binnen Nederland wordt op dit moment op alle grote locaties van MSD volop gebouwd: in Haarlem, in Oss (op twee plekken) en in Boxmeer. Vacatures zijn te vinden via mooiwerkMSD.nl.



Fotograaf: Erik Hijweege







Noot voor de redactie



Over MSD

MSD is met ongeveer 6.000 medewerkers in Haarlem, Oss, Boxmeer en De Bilt het grootste geneesmiddelenbedrijf in Nederland. Al bijna 100 jaar is MSD actief betrokken bij gezondheid voor mensen én dieren. Met onze geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieën, producten en diensten werken we mee aan een gezonde wereld. MSD loopt voorop (in het onderzoek) om de preventie en behandeling te verbeteren van ziekten die onze wereld bedreigen, zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, nieuwe dierziekten en infectieziekten zoals HIV en ebola. We bieden innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid van mensen en dieren en zijn actief betrokken bij een betere toegang tot gezondheidszorg. En we zoeken naar nieuwe behandelingen voor ziektes waar nog geen antwoord op is. Vanuit Nederland hebben we wereldwijde impact. Ontwikkeling, klinisch onderzoek, productie en verpakking – dat gebeurt allemaal bij MSD in Nederland. En vervolgens exporteren we onze geneesmiddelen en vaccins naar meer dan 140 landen. Ons moederbedrijf is het Amerikaanse Merck & Co. Inc., met hoofdkantoor in Kenilworth, N.J., U.S.A. Ga voor meer informatie naar www.msd.nl of volg MSD Nederland op LinkedIn, Twitter, YouTube of Instagram.



Fotograaf: Erik Hijweege

Bron: MSD