Patiëntenportaal Mijn Dossier: inloggen via DigiD app met eenmalige ID-check

Patiënten van Amsterdam UMC kunnen voortaan ook met hun DigiD inloggen in het patiëntenportaal Mijn Dossier. Heeft een patiënt nog geen account dan kan hij of zij dit nu zelf regelen met de DigiD app. Amsterdam UMC is het eerste ziekenhuis dat gebruik maakt van de DigiD app met éénmalige identiteitscontrole: de ID-check.

Amsterdam UMC bewaart alle patiëntengegevens in een beveiligde elektronische omgeving. Patiënten kunnen via het patiëntenportaal ‘Mijn Dossier’ zelf (een gedeelte) van die informatie bekijken of aanpassen. Zoals hun afspraken of uitslagen van onderzoeken. Ook videoconsulten met zorgverleners verlopen via de beveiligde verbinding van Mijn Dossier.

“We maken het weer een stukje gemakkelijker voor onze patiënten,” zegt projectleider E-Health Fidel Meerman. “Voorheen kon je alleen toegang tot Mijn Dossier aanvragen bij de inschrijfbalie of de balie van de poliklinieken. Je moest eerst langskomen om je te legitimeren en kreeg vervolgens een activatiecode mee. Thuis moest je die code activeren en een gebruikersnaam en wachtwoord verzinnen. Best wel een gedoe. Dat hoeft nu niet meer.”



Toen door het coronavirus patiënten niet naar het ziekenhuis konden komen, werd een tijdelijke oplossing bedacht. “Medewerkers konden op afstand helpen met het activeren van het account voor Mijn Dossier,” zegt Evelien Kok, applicatiespecialist E-Health van Amsterdam UMC. “Dat was als noodoplossing prima, maar nu kan een patiënt het zelf regelen. Door de extra identiteitscontrole die in de DigiD app wordt gedaan weet je helemaal zeker dat je met de juiste persoon te maken hebt.”

Extra ID-controle



Kok doelt hiermee op de ID-check in de DigiD app. Meldt een patiënt zich voor de eerste keer aan voor Mijn Dossier, dan moet hij of zij eenmalig een controle (ID-check) van paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitvoeren met de DigiD app. “Die identiteitscontrole wordt steeds vaker gevraagd bij extra privacygevoelige gegevens, zoals informatie over iemands gezondheid,” vertelt Meerman. ‘Wij zijn het eerste ziekenhuis die werkt met deze extra identiteitscontrole in de DigiD app.”

Nieuwe patiënten



De eerste tijd worden vooral nieuwe patiënten geattendeerd op het patiëntenportaal Mijn Dossier en het zelf aanmaken van een account. “Wanneer nieuwe patiënten voordat ze naar het ziekenhuis komen toegang tot hun dossier hebben, dan kunnen ze alvast gegevens invullen, vragenlijsten beantwoorden en thuis hun afspraak voorbereiden. Dat scheelt tijd omdat ze dat dan niet meer bij de inschrijfbalie hoeven te doen.” aldus Kok. “Daarnaast willen we graag dat nog meer patiënten Mijn Dossier gaan gebruiken, want onze zorgverleners houden steeds vaker videoconsulten. Dit videoconsult verloopt via de beveiligde verbinding van Mijn Dossier.”





Meer informatie



Meer informatie over Mijn Dossier, inloggen met de DigiD app en de eenmalige ID-check staat op onze website. Patiënten kunnen met vragen over digitale middelen zoals Mijn Dossier, videobellen of inloggen met DigiD contact met ons opnemen via telefoon 020 – 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of per e-mail: patientenloket@amsterdamumc.nl.

Bron: Amsterdam UMC