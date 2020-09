Praatplaat chemotherapie verduidelijkt uitgebreide informatie voor patiënten

Mensen die chemotherapie moeten ondergaan , krijgen uitgebreide uitleg over hoe de chemotherapie in zijn werk gaat. Het gaat om véél informatie. Welke bijwerkingen zijn er, en hoe kan je daarmee omgaan? Mensen beginnen met een geruster gevoel aan de behandeling als zij de informatie goed hebben begrepen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwikkelde daarom een ‘praatplaat chemotherapie’ om de voorlichting op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier te kunnen geven.

Bij Marisa Geukes (verpleegkundig specialist Oncologie) ontstond het idee voor de praatplaat chemotherapie, toen zij merkte dat veel mensen moeite hebben om alle informatie te onthouden en te begrijpen. Samen met Margo van Schijndel (projectleider oncologische zorgpaden ) en afdeling Zorgcommunicatie werkte Marisa haar idee verder uit. De Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis zorgde voor de financiële middelen om illustraties voor de praatplaat te laten maken.

Laaggeletterdheid



De praatplaat maakt de voorlichting over chemotherapie heel overzichtelijk. De verpleegkundig specialisten verwachten dat de informatie hierdoor beter te begrijpen is voor patiënten, zeker voor mensen die moeite hebben met lezen. De praatplaat geeft verpleegkundig specialisten oncologie bovendien een houvast bij alle onderwerpen die besproken moeten worden. De patiënt krijgt de praatplaat mee naar huis, zodat hij deze later opnieuw kan bekijken.

Marisa Geukes heeft de praatplaat al samen met een aantal patiënten gebruikt. “Als zorgverlener vind ik de praatplaat een prettig middel om het gesprek mee aan te gaan. Dankzij de praatplaat zien mensen in één oogopslag wat er allemaal bij komt kijken, eventueel aangevuld met notities die ik erbij zet. Ook patiënten die geen moeite hebben met lezen, vinden dit een fijne manier om alle informatie in een overzicht te hebben staan.”

mProve

De illustraties voor de praatplaat zijn gemaakt door Maartje Kunen. Zij is gespecialiseerd in het maken van illustraties voor laaggeletterden. Op verzoek van de Stichting Vrienden zijn de afbeeldingen gemaakt in de stijl die de mProve-ziekenhuizen* gebruiken voor hun beeldverhalen voor laaggeletterden zodat de nieuwe praatplaat (en losse afbeeldingen) in alle mProve-ziekenhuizen gebruikt kunnen gaan worden.

*mProve is een samenwerkingsverband tussen het Jeroen Bosch ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Maxima Medisch Centrum en Rijnstate. Doel van de samenwerking is onze patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te kunnen bieden.



Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis

De Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis werft fondsen om projecten mogelijk te maken die het verblijf van patiënten en bezoekers in het Jeroen Bosch Ziekenhuis veraangenamen. Welke projecten wij inmiddels gerealiseerd hebben leest u op de website van het JBZ.

Bron: JBZ