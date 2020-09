Nedap en Caresharing realiseren eerste NUTS gebaseerde gegevensuitwisseling in zorg

Caresharing en Nedap hebben vandaag de eerste NUTS gebaseerde gegevensuitwisseling in de zorg gerealiseerd. NUTS is een samenwerkingsverband van partijen in de zorg om een decentraal communicatienetwerk te realiseren waarbij gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse zorgverleners. In de regio Drechtsteden kunnen huisartsenpraktijken nu realtime zorginformatie inzien bij de thuiszorg.

Zorgmap inzichtelijk

De eerste organisaties die met de NUTS gebaseerde gegevensuitwisseling werken, zijn Huisartsenorganisatie Zorggroep ZGWA en Aafje Thuiszorg Huizen en Zorghotels, beiden actief in de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard. De zorgmap van de thuiszorginstelling is nu 24/7 inzichtelijk voor de huisartsenorganisatie. Een belangrijk uitgangspunt bij gegevensuitwisseling die gerealiseerd is, is dat iedere zorgorganisatie met de eigen gekozen applicaties en softwareleverancier kan blijven werken. Daarom moeten de zorggegevens, met toestemming van de patiënt, op een veilige en betrouwbare manier op te vragen zijn. Zorggroep ZGWA werkt met het platform cBoards van Caresharing en Aafje werkt met de applicatie Ons van Nedap. Dankzij NUTS werken de verschillende systemen nu naadloos met elkaar samen.

In de praktijk

Henk Stout, Directeur Zorggroep ZGWA: “Dit is echt een grote stap voorwaarts en past helemaal in ons streven naar optimale netwerkzorg in de regio. Waar onze huisartsen en praktijkondersteuners voorheen moesten vragen aan de thuiszorg om meetwaarden en hun rapportage aan hen door te geven, kunnen zij deze gegevens nu zelf en op elk gewenst moment automatisch met cBoards ophalen uit Ons. Dit is goed voor wanneer zij bijvoorbeeld een huisbezoek hebben en directe inzage nodig hebben in de laatste registraties van de thuiszorg.” Peter Doelman, Informatiemanager Aafje: “Ook wij zijn erg blij met deze ontwikkeling.

Door de komst van deze ‘NUTS gebaseerde integratie’ worden onder meer de administratieve lasten van onze wijkverpleegkundigen sterk verminderd. Zij hoeven vrijwel geen dubbele registraties meer te doen om huisartsenpraktijken goed inzicht te verschaffen in de laatste stand van zaken rondom de gezamenlijke cliënt.”





NUTS verbindt software van verschillende leveranciers met elkaar



De technische onderlaag van NUTS zorgt ervoor dat ook andere softwareleveranciers zich eenvoudig kunnen aansluiten en meedoen in deze zorgtoepassing. Zo heeft iedere softwareleverancier dezelfde kansen om mee te doen en kunnen zorgaanbieders vrij kiezen met welke leverancier zij willen samenwerken.

Over het Nuts initiatief



Het NUTS-initiatief is een samenwerkingsverband van partijen in de zorg met als doel een decentraal, open source communicatienetwerk voor de zorg te realiseren waarbij gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse zorgverleners. De community werkt preconcurrentieel en realiseert met het bouwen van deze nutsvoorziening een zorginfrastructuur die samenwerking en interoperabiliteit bevordert.

Over Caresharing

Caresharing is een softwareleverancier gespecialiseerd in het ondersteunen van netwerkzorg en draagt actief bij aan het NUTS initiatief.

Over Nedap

De marktgroep Nedap healthcare levert onder andere ECD systemen aan organisaties in de langdurige zorg en draagt actief bij aan het NUTS initiatief.

Over Zorggroep ZGWA

De Zorggroep ZGWA is een organisatie van huisartsenpraktijken die samen met ketenpartners kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg biedt aan jaarlijks circa 30.000 patiënten uit de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard.

Over Aafje

U wilt uw eigen leven leiden, op een manier die bij u past en in uw eigen omgeving. Mogelijk heeft u hierbij anderen nodig. Aafje is graag die ander. Aafje helpt u thuis, bij Aafje kunt u wonen en bij Aafje kunt u ook logeren. Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg, huizen en zorghotels.

Bron: Nedap