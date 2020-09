TWB kiest na uitgebreide selectie voor volledige migratie naar cMed Plus

Zorgorganisatie TWB Thuiszorg met Aandacht, actief in West-Brabant, heeft het verbeteren van zelfredzaamheid van cliënten hoog in het vaandel staan. Wat wél kan staat centraal en in de overige zaken worden cliënten ondersteund door het bundelen van krachten met geselecteerde partners. Sinds 1 september 2020 is hier de keuze voor de nieuwe generatie medicijndispenser cMed Plus van FocusCura bijgekomen.

Christ-Jan Danen, Raad van Bestuur TWB: “Wij vonden het tijd om onze keuze voor medicatieaanreiking met behulp van een dispenser te heroverwegen. Alle leveranciers hebben de kans gekregen hun dienstverlening aan ons toe te lichten. Na afronding hiervan was voor ons duidelijk dat maar één oplossing échte medicatieveiligheid biedt en dat is de cMed Plus. Daarnaast zochten we een samenwerkingsmodel dat onze zorg ook daadwerkelijk goed ontlast. En dat biedt FocusCura. Met deze toepassing wordt een cliënt in staat gesteld een deel van de handelingen voor uitreiking en toediening van medicatie weer zelf uit te voeren. Hierdoor verhogen we zowel de zelfredzaamheid van onze cliënt als onze doelmatigheid, waardoor we meer cliënten de hulp en ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben ”.

TWB Thuiszorg met Aandacht heeft met alle relevante ketenpartners uit de regio, waaronder een groep apothekers, een uitgebreid selectieproces doorlopen en daarbij potentiële oplossingen en leveranciers met elkaar vergeleken. De selectiecommissie kwam unaniem tot de conclusie dat de cMed Plus van FocusCura de beste keuze is. cMed Plus is door zowel cliënten als wijkzorg eenvoudig te bedienen, kent een nagenoeg foutloze praktische werking, werkt met een volledig geautomatiseerde controle van medicatieveiligheid en bewaakt de feitelijke uitgifte van medicatie in een zelf ontwikkeld platform dat de cliënt en/of wijkzorg snel waarschuwt als een medicatiemoment onverhoopt is vergeten.

Chantal van Uem, apotheker bij Apotheek Roosendaal vat het als volgt samen :” In eerste instantie was ik kritisch, want bij mij staat medicatieveiligheid in de gehele keten op plek nummer één. Maar toen ik zelf met een testrol kon ervaren hoe goed het cMed Plus platform is en hoe gemakkelijk de cMed Plus dispenser werkt was ik al snel overtuigd. En niet alleen de kwaliteit van de oplossing overtuigde. FocusCura doet wat het belooft en maakte in een paar weken waar wat anderen partijen al maanden beloven”.

Raoul Zaal, CEO FocusCura: “ Het ondertekenen van een nieuwe overeenkomst is altijd een speciaal moment. Maar nu nog meer dan anders. TWB is een innovatieve én kritische organisatie en heeft, samen met haar partners in de regio een intensief selectieproces uitgevoerd. We zijn heel trots dat de cMed Plus als beste optie uit deze beoordeling is gekomen. Nu gaan we heel hard aan de slag voor de cliënten en medewerkers van TWB om het enorme potentieel van deze dienst ook in de dagelijkse praktijk te realiseren door bestaande cliënten naar de cMed Plus te migreren en nieuwe cliënten aan te sluiten”.

Met de cMed Plus medicijndispenser kunnen cliënten zelfstandig hun medicijnen innemen. Ze zijn minder afhankelijk van de thuiszorg en hebben meer regie over hun eigen leven. Naast de extra medicatieveiligheid t.o.v. traditionele oplossingen en verbeterde technische zekerheid biedt cMed Plus andere waardevolle toepassingsmogelijkheden voor de cliënt en de zorg. Denk aan beveiliging via gezichtsherkenning, monitoring op afstand en in de toekomst extra begeleiding via beeld en geluid, bijvoorbeeld in de vorm van video-bijsluiters en -gebruiksinstructies.

Bron: FocusCura