Beeldbellen heeft geen negatieve invloed op beleving en kwaliteit GGZ-behandelingen

In tegenstelling tot voorspellingen, geven cliënten hun behandelingen iets betere cijfers

Een afspraak met een psycholoog vindt vaak traditioneel plaats in een praktijk. Daarom werd er ook verwacht en voorspeld dat digitale behandelingen minder geliefd zouden zijn bij cliënten. Niets is minder waar: uit onderzoek van Psyned blijkt dat cliënten hun behandeling met drie tiende hoger (8,1) en de behandelaar met een tiende (8,4) hoger beoordelen dan vooraf. “De digitalisering van behandelingen biedt zeker nieuwe mogelijkheden”.

Noodgedwongen digitalisering van behandelingen

De afgelopen maanden heeft de zorg noodgedwongen een transformatie ondergaan en is er veel gedigitaliseerd. Het overgaan op online behandelen via beeldbellen was daar een groot onderdeel van. GGZ behandelaren hadden hier weinig fiducie in. ‘Psychologen en psychiaters lijken er simpelweg niet op te zitten wachten’, concludeerden de onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum (UMC Utrecht) in juni. Niet direct gek geredeneerd, want ze verwachtten dat ze door de digitalisering bepaalde behandelmethoden niet zouden kunnen toepassen.



Cliënten waren tegelijk ook huiverig: in een onderzoek van MIND uit mei dit jaar kwam naar voren dat ze beeldbellen geen goede vervanging vonden van face-to-facecontact. Aerjen Tamminga, Zorgdirecteur van landelijke behandelorganisatie Psyned: “In tegenstelling tot sommige anderen in de sector, geloven we bij Psyned dat de kracht van een goede behandeling niet in wel of niet face-to-face behandelen zit, maar in het kunnen bieden van wat een cliënt nodig heeft. Dat begint al in een eerdere fase; namelijk zorgen dat de cliënt bij de best mogelijke behandelaar terecht komt voor zijn of haar klacht. Daarom vonden we dit ook zo interessant om te onderzoeken”.





Kwaliteit behandelingen gelijk en gestegen

En wat bleek: de kwaliteit van behandelingen is de afgelopen maanden niet gedaald. Sterker nog, uit 663 afgenomen evaluaties blijkt dat de kwaliteit op sommige vlakken zelfs is gestegen. Zo beoordelen cliënten hun behandeling met drie tiende hoger (8,1) en de behandelaar met een tiende (8,4), vergeleken met dezelfde periode (januari tot en met juli) in 2019.

Wanneer de cliënten werden gevraagd in hoeverre hun klachten na behandeling zijn verminderd, blijkt dit tevens gelijk gebleven: in het eerste half jaar van 2020 zijn klachten bij 90 % van de cliënten verminderd of volledig verdwenen. Ten opzichte van dezelfde 7 maanden in 2019 is dit percentage exact gelijk gebleven.

Behandelaren benutten kans

Ook behandelaren omarmen volgens het onderzoek van Psyned de online werkwijze steeds meer. Inmiddels is 74 % van de behandelaren om en worden cliënten zowel face-to-face behandeld in de praktijk als online via beeldbellen. Patrick Callahan, oprichter van Psyned: “6 jaar terug adviseerden we onze cliënten het liefste een psycholoog in de buurt, twee jaar terug gingen wij echter over op het motto ‘altijd een psycholoog die bij je past’. Want hoe beter jouw hulpvraag aansluit op de expertise van de behandelaar en hoe beter de persoonlijke klik, hoe effectiever de behandeling. Als dat betekent dat je hiervoor iets verder moet reizen of je behandeling online kan volgen, dan is dit de investering 100% waard.”

