Betere artsen in de toekomst door nieuw project MedGezel en BKV

MedGezellen begeleiden patiënten in de rol van medisch coach

Niet alleen krijgen burgers steeds meer behoefte aan inzicht in hun eigen gezondheidssituatie ook de snelle ontwikkelingen in de zorg vragen andere vaardigheden van de (toekomstige) artsen. De nieuwe generatie dokters werkt steeds meer vanuit het concept van Shared Decision Making (SDM) en heeft maximaal aandacht voor de regierol van de patiënt. Vanuit een gezamenlijke visie als het gaat om duurzame inzetbaarheid van zorgverleners en efficiënte toekomstgerichte zorg hebben MedGezel en BKV hun krachten gebundeld.

Doelstelling

MedGezel stelt de menselijke maat (weer) centraal in het zorgproces door de patiënt een onafhankelijke en deskundige MedGezel aan te bieden tijdens ‘the patient journey’. Een MedGezel is een specifiek hiervoor getrainde geneeskundestudent of startende basisarts. De MedGezellen gaan met de patiënt mee naar een consult bij de arts (fysiek of online). De MedGezellen staan naast de patiënt, begrijpen de patiënt, kijken met een holistische blik naar de patiënt en kunnen daarover met de patiënt in begrijpelijke taal communiceren en feedback geven.

Winst voor de individuele patiënt, winst voor de public health, winst voor de arts-patiënt relatie en winst voor de geneeskunde opleiding. Binnen het huidige zorglandschap heeft MedGezel een unieke en onafhankelijke positionering waarin de regierol van de patiënt wordt gecombineerd met het geïntegreerde zorgconcept van leren en werken met de artsen van de toekomst. De leerervaring van MedGezel zal voor de geneeskundestudenten van onschatbare waarde zijn in hun verdere loopbaan. De deelnemende studenten krijgen een intensieve opleiding aangeboden waarin ruim aandacht zal worden besteed aan coachings- en gesprekstechnieken, empathie, aandacht en luisteren.

Ambitie

De samenwerking tussen MedGezel en BKV heeft als doel een duurzame en toekomstgerichte dienstverlening op te zetten en uit te rollen op het gebied van inzet en ontwikkeling van MedGezellen. Waarbij het gedachtegoed van MedGezel de basis is en de expertise van BKV op het gebied van bemiddeling en ontwikkeling van zorgprofessionals zorgt voor een solide basis als het gaat om randvoorwaarden zoals planning, arbeidscontracten, administratie. MedGezel wordt hét landelijk gerenommeerde keurmerk op het gebied van patiëntbegeleidingstrajecten. Door artsen en voor patiënten!

MedGezel

MedGezel is een sociale onderneming die patiënten laat begeleiden door artsen van de toekomst in de rol van medisch coach (een MedGezel). MedGezel stelt de menselijke maat (weer) centraal in het zorgproces, door de patiënt een onafhankelijke en deskundige MedGezel naast zich te bieden. De leerervaring die MedGezel biedt aan geneeskunde studenten is van onschatbare waarde in hun verdere loopbaan. De dokter van de toekomst.

BKV

BKV verbindt al meer dan twintig jaar zorgprofessionals en organisaties exclusief in de gezondheidszorg. Van werving en selectie van vaste arbeidskrachten tot waarnemingen en flexibele inhuur op uitzend- en/of detacheringsbasis.

BKV heeft ruime ervaring met inzet van diverse professionals voor losse dagdelen, waarnemingen en/of dossiermatige werkzaamheden. Naast haar reguliere dienstverlening is BKV tevens actief als kennisinstituut, gesprekspartner en adviesorgaan voor (semi) overheid en sparringpartner voor instellingen en vakverenigingen.

Uit een eerste pilot kwam naar voren dat 100% van de patiënten de aanwezigheid van een MedGezel als positief heeft ervaren. “Ik wil nooit meer alleen gaan naar een afspraak met mijn arts”.

Bron: MedGezel